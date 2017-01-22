Ziraat mühendisleri ve sorunları

Bir önceki yazımızda zira i öğrenimin 171. Yıldönümü etkinlikleri ve eğitimin kalitesi ve yetersizliği ile ilgi yazımız çok ilgi gördü. Ziraat mühendisleri arkadaşlarımız gerek mail yolu gerek telefonla sorunlarını dile getirdiler. Bu sorunları köşemize ısrarla taşımamızı istediler. Şahsım, meslektaşlarımızın belli başlı sorunlarını dile getirmek vazifemdir diyerek bu haftaki yazımızı ziraat mühendislerine ayırdım...

**

80'li yılların sonu ile 90'lı yılların ortasına kadar mühendis arkadaşlar,meslekleri ile alakası olmayan, öğretmenlik, polislik, kamunun tüm alanlarında rastlamanız mümkündü. Mesleğini icra eden arkadaşlarımız yüzde 20'lik dilimde bile değildi. 80'li yılların ortalarına kadar da ziraat fakülteleri popüler okullardı. Günümüzde ise istihdam alanlarının kısıtlı olması aranan fakülte olmaktan çıkarmış,sadece boş kalmama amaçlı,Yüksek okul mezunu olma amaçlı okulların, maalesef başında yer almaya devam etmektedir. Bu olay ise eğitimin kalitesini düşürmüş ve mezun olan arkadaşlarımız isa sadece okul bitirme amaçlı,diploma varmı? Var … hesabı yapılmış.Evlilik çağına gelmiş ise ana ve baba tarafından benim oğlan üniversite mezunu diye övünç meselesi haline gelmekten başka hiç bir şey ifade edememktedir.

**

Kalifiye elemanlar yetişmediği için aradaki boşluğu, üniversitedeki hocalarımız doldurmuştur Akademisyen arkadaşlar ise büyük işletmelere, birliklere, odalara, çeşitli tarım kuruluşlarına danışmanlık yaparak, haklı olarak ilave kazançlar elde edebilmektedirler. Halbuki o arkadaşlarımız, göndersin öğrencisini o birliklere o odalara, akademisyenler gözetiminde, mühendis arkadaşlar gitsin ben falanca hocanın talebesiyim falanca hocamla beraber çalışıyorumdiye hizmetini yapsın.Hem akademisyen arkadaşımızın prestiji artmış hemde genç arkadaşlar tercübe kazanmış ve beraberinde bir takım maddi kazançlarıda olmuş olacaktır.

**

Konya'da medarı iftihar ABH gibi,onlarca tarım şirketi bünyesinde olan Dünyanın bildiği,büyük bir tarım kuruluşumuz var. Türkiye'de ilk 500 içerisine girmiş, belki 100'lerce, ziraat mühendisleri bu holding bünyesinde çalışarak geçimini sağlamakta ve yöneticilerine hayır dualarını ettiğini biliyorum. Bu kuruluşumuzda mühendislere daha çok istihdam alanı sağlanmış olsa, mühendislerin, hem iş imkanı artmış olacağı ve hemde daha verimli çalışılacağını Holding yöneticileri ve değerli başkanımda bu şekilde düşündüğünü tahmin ediyorum, İnşaallah bünyesinde binlerce ziraaat mühendislerine kapı açacak yatırımları bekliyor, başarılarının daim olmasını temenni ediyorum. Yine Konya'da yüzlerce tarım firması var. Bunların büyük bir çoğunluğu mühendisleri satış elemanı olarak değerlendirmekte. Ne acıdır ki firmalar Mühendis arkadaşlara asgari ücreti bile çok görmektedir. Koskoca mühendis!..

**

İçinde kendini yetiştirmiş arkadaşlarda olsa o ücreti düşük vermesi etik kurallarına tamamen aykırı ve firmalara sorduğumuzda; Neden düşük maaş veriyorsun? cevapları o çalışmazsa çalışacak birileri var demesi gerçekten büyük sıkıntı. Daha 10 gün bile olmadı Konya Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 18 kadar ziraat mühendisini kapını önüne koydu. Halbuki bu arkadaşlar tarım adına başta bayanlar çiftçiler olmak üzere ciddi eğitimler verdi. Bu arkadaşlarımızda sözleşmeye geçeriz ümidiyle asgari ücrete talim ettiler belki de gelen teklifleri reddettiler. Büyükşehir'de kalacağız ümidiyle ne oldu bu arkadaşların hakkını kim arayacak?

**

Bir eleştiride ziraat mühendisleri odamıza yapmam gerekiyor.Odamız ziraat mühendislerinin haklarını araması gerekir. Bu şekilde yaptıklarını tahmin ediyorum ama daha sert tepki vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Birde Ziraat'la alakalı konuları bu ülkenin tarım il ve ilçe müdürlükleri var ziraat odaları var Tarım birlikleri var.Tarımla ilgili beyanat verecek kurum ve kuruluşlar yok ise illaki Odamız bu alanda gerekeni fazlası ile yapacaktır.ama öncelikle seçimle sizleri oraya getiren arkadaşların haklarını mutlak surette ses getirecek şekilde” Burada mühendislerin hakkını savunan bir oda var” bilinci tarım kuruluşlarının beynine yertleşmeli, elemana düşük maaş verildiğinde karşılarında Ziraat Mühendisleri Odası var diye bilmesi gerekir. Ülkemizde ziraat mühendislerinin doktorlar kadar önemi vardır. İnsanlar hayatı boyunca hergün rahatsızlanması söz konusu olamaz ama yiyeceği gıdalar tarım endeksli olduğu için, güvenilir bir tarım, güvenilir gıda ziraat mühendislerinin gözetiminde olmalıdır. Yine söylüyorum ziraat mühendisleri en popüler meslek alanı olacaktır.