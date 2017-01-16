Konya2 °C
  • Yola devrilmiş tank şaşırttı
  • Konya'da Suriyelilerin laf atma kavgası: 1 yaralı
  • Genç girişimciden "otomatik zincir"
  • Ortak akılla çalışıyoruz
  • Suriyelilere yapılan yardım izdihama neden oldu
  • "Alacabel 1825" levhası önünde fotoğraf çektiriyorlar
  • İşsizlik oranında artış
  • Gıda artık en büyük silah
  • Konya’da 2017’de 15 fuar düzenlenecek
  • Evliliği zorlaştırmayın
  • Yumurta fiyatları düştü
  • Türk kargo uçağı Bişkek'te düştü
  • Ali Çamdalı'dan Mete Kalkavan'a: Korkaksın
  • Konyaspor taraftarından 42. dakika şovu
  • MÜSİAD'da başkan Okka
» TÜM SİTE YAZARLARI
Konya'ya yağmurlar geliyor
Konya'ya yağmurlar geliyorKonya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde havanın aralıklı yağmurlu olacağı, buzlanma ve don olayıyla yer yer sis hadisesinin beklendiği bildirildi.
Meke gölünde su seviyesi arttıMeke gölünde su seviyesi arttı
Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret BorsasıKonya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,070-1,191 liradan satıldı.
Beyşehir’e 11 odalı hasta konukevi yapılacakBeyşehir’e 11 odalı hasta konukevi yapılacak
Başkan Tutal’dan MEDAŞ ekiplerine teşekkür
Başkan Tutal’dan MEDAŞ ekiplerine teşekkürKonya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle elektrik verilemeyen ilçede elektrik nakil hatlarının tamiratını yapmak için çalışma yürüten MEDAŞ ekiplerine teşekkür etti.
Buz tutan Beyşehir Gölü'nde tehlikeli yürüyüşBuz tutan Beyşehir Gölü'nde tehlikeli yürüyüş
Burak Sekin ağırlandı
Burak Sekin ağırlandıAtiker Konyaspor'un Galatasaray ile oynadığı Spor Toto Süper Lig 17.hafta maçında kulübün çok özel bir konuğu vardı.
Yeşilay Konya’da Taşkapu yeniden başkan olduYeşilay Konya’da Taşkapu yeniden başkan oldu
"Türkiye'den başka bize sahip çıkan olmadı"
"Türkiye'den başka bize sahip çıkan olmadı"Suriye'nin Azez kentinde pazar yerinde düzenlenen intihar saldırısı sonucu vücutlarında yanıklar oluşan 2 kişi ve kaldığı çadırda çıkan yangında yaralanan kadın, Konya'da tedavi görüyor.
Hadim'de kar kalınlığı 3 metreyi aştıHadim ilçesinde günlerdir aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezi ve mahallelerde 3,5 metreye ulaştıHadim'de kar kalınlığı 3 metreyi aştı
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Ali Kaçar yaşamını yitirdi
Ali Kaçar yaşamını yitirdiKonya İl Genel Meclisinde 20. Dönem Karatay İl Genel Meclisi Üyeliği görevinde bulunan, emekli eğitimci ve Karatay Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Kaçar’ın babası Ali Kaçar (86) solunum yetmezliği sonucu vefat etti.
Lise öğrencilerinden ‘15 Temmuz’ dergisi
Lise öğrencilerinden ‘15 Temmuz’ dergisiKonya, Sarayönü'nde Mehmet Emine Akdogan Anadolu Lisesi öğrencileri “15 Temmuz” temalı bir dergi hazırladı.
Yaban hayvanlarına yem için seferber oldular
Yaban hayvanlarına yem için seferber oldularOrman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için stoklardaki yemler ile topladıkları atık gıdaları doğaya bırakıyor.
KKTC’li Bakandan Başkan Toru’ya ziyaret
KKTC’li Bakandan Başkan Toru’ya ziyaretKKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Konya'nın merkez Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'yu ziyaret etti.
Akşehir’de aile eğitim seminerleri devam ediyorAkşehir’de aile eğitim seminerleri devam ediyor
Asfora'dan Anadolu'ya destek
Asfora'dan Anadolu'ya destekKonya Anadolu Selçukspor ile Asfora Marketler Zinciri arasında forma sponsorluğu anlaşması imzalandı.Tatlıcak Tesisleri'nde kulüp binasında gerçekleştirilen törene Anadolu Selçukspor Başkanı Erkan Genç ile Asfora Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı H
Kış aylarında çocuklarda bronşite dikkat
Kış aylarında çocuklarda bronşite dikkatÖzel Konya Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasibe Uyğun Küçükapan, kış aylarında çocuk polikliniklerine en sık başvuru sebeplerinden...
Dövizini bozdurup gayrimenkul alana özel uçakla Konya turu
Dövizini bozdurup gayrimenkul alana özel uçakla Konya turuKonya'da bir emlak firması, dövizini bozdurup gayrimenkul alan müşterilerini özel uçakla Konya semalarında yaklaşık 1 saat şehir turuna çıkarıyor.
Bitki çayları şifa deposu
Bitki çayları şifa deposuKan şekerini düzenlemeden sakinleştirmeye, yağ yakmadan mikroplara karşı savaşmaya, depresyondan mide bulantısına birçok faydası bulunan bitki çayları diyet sürecini de destekliyor
Konya'dan Afrika atağı
Konya'dan Afrika atağıAfrika ülkeleri ile Konya arasında gerçekleştirilecek ticaretin temeli atılıyor. 32 farklı Afrika ülkesi ile ekonomik ve ticari işbirliği konusunda uzlaşma sağlandı
Mühürlenen iş yerinde kumar oynatmaya devam etmişlerMühürlenen iş yerinde kumar oynatmaya devam etmişler
MÜSİAD Konya Şubesinin 22. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
MÜSİAD Konya Şubesinin 22. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildiMÜSİAD Konya Şubesi'nin 22. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilirken, Başkanlığa Ömer Faruk Okka seçildi.
KONYA'DA DUYGUSAL ANLAR
KONYA'DA DUYGUSAL ANLARAtiker Konyaspor-Galatasaray maçından önce Konya Büyükşehir Belediye stadında duygusal anlar yaşandı
MAÇIN HAKEMİNE KOCAMAN TEPKİ
MAÇIN HAKEMİNE KOCAMAN TEPKİKonyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın hakemi Mete Kalkavan'ın korktuğu için Galatasaraylı oyuncular küfür ederken kart göstermediğini, ancak...
KARTAL EVİNDE MAĞLUP
KARTAL HAKEM KURBANIKonyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Konyaspor maçı 1-0 kaybetti
Suriyeler yine kavga ettiKonya’da Suriyelilerin laf atma kavgası: 1 yaralıSuriyeler yine kavga etti