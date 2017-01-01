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- Köylüler su sıkıntısını karları eriterek gideriyor
- İspir yeni yıla karla uyandı
- Başkent’te çıplak ayakla 2017’nin ilk eylemi
- Kahta’da yoğun sis etkili oldu
- Özdemir’den teröre kınama
- Kaymakam Zadeleroğlu yeni yılı polislerle karşıladı
- Eksi 10 derecede kar helvası yapıp yediler
- Yeni yıla kızakla kayarak girdiler
- Başkan Sekmen terörü lanetledi
- Mutlu’dan 2016 ve 2017 yorumu
Gabon Büyükelçisi Konya sanayisi hakkında bilgi aldıMÜSİAD Konya Şubesinin daveti üzerine Konya'ya gelen Gabon Büyükelçisi Hermann Immongault ve beraberindeki heyet, Konya sanayisi ve ticareti hakkında bilgi aldı.
Beyşehir’de iki yıldır göç etmeyen leyleği balıkçılar besliyorKonya'nın Beyşehir ilçesinde, kış mevsimi gelmesine rağmen iki yıldır göç etmeyen leylek balıkçılar tarafından besleniyor.
Engelli kardeşlerin hayatı sporla değiştiİşitme engelli kardeşler Selver ve Gülçin Şeker, kötü ortamlardan kurtarılmak için spora başlatıldı. TSYD Tekvando takımına katılan kardeşlerden birisi dünya 1.’si diğeri ise 3. oldu. Kardeşler evlerini ve yaşamlarını değiştirerek yeni bir hayata kavuştu
Konya’da spotçular çarşısında yangınKonya'da ikinci el eşya satan işyerinde çıkan yangında birçok işyeri zarar gördü.
Konya’da yılın ilk cezasıKonya'da 2017 yılının ilk trafik cezası aracının vizesini geciktiren sürücüye kesildi.
Seydişehir’de yolun açılmasını bekleyenlere kumanya ikramıKonya'nın Seydişehir İlçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılmasını bekleyen sürücü ve yolculara kumanya dağıtıldı.
Ereğli’de silahlı kavga: 2 yaralıKonya'nın Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde iki grup arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 2 kişi silahla vurularak...
Alacabel geçit vermediKonya-Antalya karayolu Alacabel mevkisinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanması üzerine dinlenme tesislerinde bekletilen sürücüler, Isparta üzerinden Antalya'ya gönderildi
Donmak üzere olan şahin kurtarıldıKonya'da yol kenarında donmak üzereyken bulunan şahin hayvanat bahçesine teslim edildi.
Mahsur kalan diyaliz hastaları taşındıKonya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışının ardından yolların kapanmasıyla mahsur kalan diyaliz hastalarının...
Yoğun kar nedeniyle ağaçlar devrildiKonya’da etkili olan kar yağışından dolayı bazı ağaçlar yola devrildi.
Konya’da şehit çocuklarına dizüstü bilgisayarAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın "Yalnız Değilsiniz Türkiye'nin En Büyük Ailesi/Şehit Yakınları Buluşması" projesinde Konya'da şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar dağıtım töreni düzenlendi.
Emekliye ödenecek promosyon miktarı belli olduBaşbakan Binali Yıldırım, "1000 lira altında maaş alan emekliye 300 lira ödeme yapılacak" dedi.
Sarayönü’nde evlenme ve boşanma sayıları azaldıSarayönü'de 2016 yılında doğum, ölüm, evlenme ve boşanma sayılarının azaldığı bildirildi.
FETÖ'nün "mahrem abileri"ne yönelik operasyonKonya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem abileri" oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 20'si tutuklandı.
Seydişehir-Antalya yolu kapandıKonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Seydişehir-Antalya karayolunda sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.