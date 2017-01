Gerçek Kur’an’la gün yüzüne çıktı

Eğitimci-Yazar Turgut Aksu, “Şuursuz atom nereye konulursa akıl gösteriyor. Atom, beyne gelince akıl; masaya gidince tahta oluyor. Allah; yoktan an be an yaratıyor. Bilim, Allah'ın varlığını şimdi daha iyi kavrıyor” dedi