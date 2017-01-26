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Kalp hastası küçük kız Cumhurbaşkanından yardım bekliyor
Kalp hastası küçük kız Cumhurbaşkanından yardım bekliyorKonya'nın Ereğli ilçesinde, kalbinde çökme ve gevşeme hastalığı bulunan 11 yaşındaki Emine İkra, iyileşmek istediğini söyleyerek, "Tayyip amcadan yardım istiyorum. Ne olur bize yardım edin" çağrısında bulundu.
Meram’ın bitki üretim merkezi seralarMeram’ın bitki üretim merkezi seralar
KSO’dan tekstil sektörüne modacı yetiştirecek proje
KSO’dan tekstil sektörüne modacı yetiştirecek projeKonya Sanayi Odası (KSO) tarafından hayata geçirilen "Tekstil Sektörü Nitelikli Elemanlarına Kavuşuyor Projesi"nin eğitimleri başladı.
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıKonya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kaybedecekleri birşey yok
Kaybedecekleri birşey yokAtiker Konyaspor, kupada 6.hafta maçında Trabzonspor'a konuk olacak.
Ilgın'daki hastane Meclis gündemindeIlgın'daki hastane Meclis gündeminde
Başkan Özaltun’dan ‘anket’ teşekkürü
Başkan Özaltun’dan ‘anket’ teşekkürüKonya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, ORC Araştırma Şirketi'nin yaptığı anket çalışmasında kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
90 yaşındaki Kore Gazisinden Başkan Özgüven’e ziyaret90 yaşındaki Kore Gazisinden Başkan Özgüven’e ziyaret
Ali Işık'ın babası Hakk'a yürüdü
Ali Işık'ın babası Hakk'a yürüdüMerhaba Gazetesi ‘Akademik Sayfalar’ Yazarlarından, TYB Konya Şubesi Üyesi Ali Işık'ın babası Ahmet Ali Işık 86 yaşında vefat etti.
Öğrencilerin karne heyecanı2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Konya'da 440 bin 930 öğrenciye karnesi verildi.  Sabahın ilk saatlerinde öğrencileri ile birlikte karne almaya gelen veliler de, büyük bir heyecan yaşadı. Kaynak: Öğrencilerin en mutlu günüÖğrencilerin karne heyecanı
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Akyürek: “Kardeşliğimiz gönül köprüleriyle taçlanıyor”
Akyürek: “Kardeşliğimiz gönül köprüleriyle taçlanıyor”Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Konya-Hakkari-Van Gönül Köprüsü Kardeşlik Projesi kapsamında Konya'ya gelen kanaat önderleri ve öğrenciler, şehirler arasındaki kardeşlik köprülerinin güçlenmesine katkı sağlıyor.
Başkan Tutul’dan Vali Canbolat’a ziyaret
Başkan Tutul’dan Vali Canbolat’a ziyaretKonya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konya Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.
KOMEK’ten örnek sosyal sorumluluk projesi
KOMEK’ten örnek sosyal sorumluluk projesiKonya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (KOMEK) merkez ve ilçelerdeki mensupları, ihtiyaç sahibi öğrencilere ve dezavantajlı kesimlere yönelik çok sayıda örnek faaliyeti hayata geçiriyor.
Karapınar’a 6,5 milyonluk kanalizasyon yatırımı
Karapınar’a 6,5 milyonluk kanalizasyon yatırımıKonya'nın tüm ilçeleri ve bağlı mahallelerinde altyapı yatırımlarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Karapınar ilçesinde 6,5 milyon liralık kanalizasyon yatırımı gerçekleştirdi.
Ilgın'da zincirleme trafik kazasıIlgın'da zincirleme trafik kazası
Akşehir Kaymakamı Türk, görevine başladı
Akşehir Kaymakamı Türk, görevine başladıAkşehir Kaymakamlığına atanan Mehmet Türk, ilçeye gelerek göreve başladı.
Konya'da kamyonet minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Konya'da kamyonet minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralıKonya'nın Karapınar ilçesinde kamyonetin minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Beyşehir’de hayvan hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Beyşehir’de hayvan hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandıKonya'nın Beyşehir ilçesinde, hayvan hırsızlığı iddiasıyla jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
“Mesleki eğitimin desteklenmesi gerekiyor”
“Mesleki eğitimin desteklenmesi gerekiyor”Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercen, sanatkarların mesleki eğitimle ilgili sorunlarını değerlendirdi.
Konya’da trafik kazası:1 yaralı
Konya’da trafik kazası:1 yaralıKonya'nın Kulu ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin trafik polis aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kulu’da hayvan sahiplerine yem uyarısıKulu’da hayvan sahiplerine yem uyarısı
Su kuşlarının donan gölde yaşam mücadelesi
Su kuşlarının donan gölde yaşam mücadelesiTürkiye'nin en büyük tatlısu gölü olan Beyşehir Gölü'nün aşırı soğuklar nedeniyle buz tutması, bölgedeki su kuşlarını da olumsuz etkiliyor. Suyun buzla kaplanması sonucu yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar, vatandaşlar ve balıkçıların desteğiyle besleniy
Rakibini bekliyor
Rakibini bekliyorZiraat Türkiye Kupasında H Grubunu lider bitiren Atiker Konyaspor bir üst turda karşılaşacağı rakibini bekliyor. Yeşil-beyazlı ekip yarın oynayacağı Trabzonspor maçı ile gurup maçlarını tamamlayacak. Atiker Konyaspor Grubu 2.’si ile eşleşecek
Maş fasülyesi şifa dağıtıyor
Maş fasülyesi şifa dağıtıyorKuru bakliyatlar arasında protein değeriyle öne çıkan maş fasulyesi Güneydoğu Anadolu mutfağında yoğun olarak kullanılsa da Konya halkı tarafından fazla tanınmıyor.
Tedavi oranı artıyor
Tedavi oranı artıyor2016 yılında, geçmiş yıllara oranla bağımlı madde kullanıcı sayısında bir artış yaşanmadı. Bağımlı gençlerin, tedavi olma oranı ise arttı. Uzmanlar, “Bağımlılık belasından kurtulmak zor ama imkansız değil. Herkes elini taşın altına koymalı” dedi
Konya'da sağlık ekibinin zor anlarıKaynak: Konya'da sağlık ekibinin zor anlarıKonya’nın Hadim ilçesinde bir hasta ihbarına giden 112 acil servis ekipleri, kar kalınlığı 2 metreyi bulan bölgede ambulansın kara saplanması nedeniyle zor anlar yaşadı.Kaynak: Konya'da sağlık ekibinin zor anlarıKonya'da sağlık ekibinin zor anlarıKaynak: Konya'da sağlık ekibinin zor anları