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Gabon Büyükelçisi Konya sanayisi hakkında bilgi aldı
Gabon Büyükelçisi Konya sanayisi hakkında bilgi aldıMÜSİAD Konya Şubesinin daveti üzerine Konya'ya gelen Gabon Büyükelçisi Hermann Immongault ve beraberindeki heyet, Konya sanayisi ve ticareti hakkında bilgi aldı.
"Hiçbir terör saldırısı Türk Milletini korkutamayacaktır""Hiçbir terör saldırısı Türk Milletini korkutamayacaktır"
Beyşehir’de iki yıldır göç etmeyen leyleği balıkçılar besliyor
Beyşehir’de iki yıldır göç etmeyen leyleği balıkçılar besliyorKonya'nın Beyşehir ilçesinde, kış mevsimi gelmesine rağmen iki yıldır göç etmeyen leylek balıkçılar tarafından besleniyor.
Konyaspor tek penaltı attıKonyaspor tek penaltı attı
Engelli kardeşlerin hayatı sporla değişti
Engelli kardeşlerin hayatı sporla değiştiİşitme engelli kardeşler Selver ve Gülçin Şeker, kötü ortamlardan kurtarılmak için spora başlatıldı. TSYD Tekvando takımına katılan kardeşlerden birisi dünya 1.’si diğeri ise 3. oldu. Kardeşler evlerini ve yaşamlarını değiştirerek yeni bir hayata kavuştu
Guatrda erken teşhis önemliGuatrda erken teşhis önemli
Konya’da spotçular çarşısında yangın
Konya’da spotçular çarşısında yangınKonya'da ikinci el eşya satan işyerinde çıkan yangında birçok işyeri zarar gördü.
Belediye ekipleri yol temizlerken sokak kapattıBelediye ekipleri yol temizlerken sokak kapattı
Yıkıldı yıkılacak fakat hala önlem alınmadı
Yıkıldı yıkılacak fakat hala önlem alınmadıMeram Belediyesi Şükran Mahallesi İbnibibi Sokak üzerinde bulunan ve üç kez yanan tehlikeli binaya; Kasım ayında yaptığımız habere rağmen bir türlü önlem alınmadı.
Japon Parkı'nda kar güzelliğiKonya'da aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Japon Parkı'nda güzel görüntüler oluştu.Japon Parkı'nda kar güzelliği
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Konya’da yılın ilk cezası
Konya’da yılın ilk cezasıKonya'da 2017 yılının ilk trafik cezası aracının vizesini geciktiren sürücüye kesildi.
Seydişehir’de yolun açılmasını bekleyenlere kumanya ikramı
Seydişehir’de yolun açılmasını bekleyenlere kumanya ikramıKonya'nın Seydişehir İlçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılmasını bekleyen sürücü ve yolculara kumanya dağıtıldı.
Ereğli’de silahlı kavga: 2 yaralı
Ereğli’de silahlı kavga: 2 yaralıKonya'nın Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde iki grup arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 2 kişi silahla vurularak...
Alacabel geçit vermedi
Alacabel geçit vermediKonya-Antalya karayolu Alacabel mevkisinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanması üzerine dinlenme tesislerinde bekletilen sürücüler, Isparta üzerinden Antalya'ya gönderildi
ULAŞIMA YENİ YIL ZAMMIKONYA'DA ULAŞIMA ZAM
Donmak üzere olan şahin kurtarıldı
Donmak üzere olan şahin kurtarıldıKonya'da yol kenarında donmak üzereyken bulunan şahin hayvanat bahçesine teslim edildi.
Mahsur kalan diyaliz hastaları taşındı
Mahsur kalan diyaliz hastaları taşındıKonya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışının ardından yolların kapanmasıyla mahsur kalan diyaliz hastalarının...
Yoğun kar nedeniyle ağaçlar devrildi
Yoğun kar nedeniyle ağaçlar devrildiKonya’da etkili olan kar yağışından dolayı bazı ağaçlar yola devrildi.
Konya’da şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar
Konya’da şehit çocuklarına dizüstü bilgisayarAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın "Yalnız Değilsiniz Türkiye'nin En Büyük Ailesi/Şehit Yakınları Buluşması" projesinde Konya'da şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar dağıtım töreni düzenlendi.
Emekliye ödenecek promosyon miktarı belli oldu
Emekliye ödenecek promosyon miktarı belli olduBaşbakan Binali Yıldırım, "1000 lira altında maaş alan emekliye 300 lira ödeme yapılacak" dedi.
Ahmet Şan: "Hiçbir futbolcuyu satmayı düşünmüyoruz”Ahmet Şan: "Hiçbir futbolcuyu satmayı düşünmüyoruz”
Sarayönü’nde evlenme ve boşanma sayıları azaldı
Sarayönü’nde evlenme ve boşanma sayıları azaldıSarayönü'de 2016 yılında doğum, ölüm, evlenme ve boşanma sayılarının azaldığı bildirildi.
FETÖ'nün "mahrem abileri"ne yönelik operasyon
FETÖ'nün "mahrem abileri"ne yönelik operasyonKonya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem abileri" oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 20'si tutuklandı.
Seydişehir-Antalya yolu kapandı
Seydişehir-Antalya yolu kapandıKonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Seydişehir-Antalya karayolunda sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.
Konya'daki gasp iddiası
Konya'daki gasp iddiasıKonya'da 2 hafta içinde 6 kişinin para ve cep telefonlarının gasbedilmesi olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 9 Suriyeliden 8'i tutuklandı.
Köpeği minibüse bağlayıp sürükledi!Büsan Özel Organize Sanayi girişinde 42 DTG 29 plakalı bir minibüs sürücüsü köpeği iple minibüse bağlayarak sürüklediKöpeği minibüse bağlayıp sürükledi!