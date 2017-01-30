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Play-Off çok uzakSpor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Konya Anadolu Selçukspor, sahasında B.B. Erzurumspor’a 1-0 mağlup oldu.
Engelli kızına bakabilmek için iş istiyorKonya'nın Ereğli İlçesi’nde oturan Nuray ve Yakup Minaz çifti, beyin felci (serebral palsi) hastalığı nedeniyle yatağa mahkum olan çocukları 15 yaşındaki Gülce’ye bebek gibi bakıyor.
Konya'da çay hırsızlığıKonya'da park halindeki tırdan çalınan 26 koli çay, şüphelilerin yabancı uyruklu arkadaşlarının evinde bulundu.
Selçuk'ta bütünleme sınavları ertelendiSelçuk Üniversitesi bu yıl uyguladığı çan eğrisi sistemi sonrasında vize ve final notlarının sisteme tam aktarılamamasından dolayı bazı fakültelerde bütünleme sınavı tarihleri bir hafta ertelendi.
4 kıtadan hediyelik eşyaNovada Outlet’te Uluslararası Eşya Günleri 7 farklı ülkeden 32 katılımcıyla açıldı. Türkiye’nin çeşitli yöresel lezzetleriyle farklı ülkelerden gelen katılımcılar ürünlerini Konya halkının hizmetine sundu
Eğitim Bir-Sen CHP'li vekili istifaya davet ettiEğitim Bir Sen 2 No'lu Şube Başkanı Şenol Metin, CHP’li Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Elif Doğan Türkmen’in 1 milyon 200 bin TL’lik iletişim faturasına tepki gösterdi.
Camları kırılan otobüs yolcularıyla yoluna devam ettiKaraman'da trafik kazasında camları kırılan otobüsteki yolcular, Konya'ya aynı otobüsle götürüldü
Cinayet zanlıları 1,5 yıl sonra yakalandıKars'ta tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddiasıyla Konya'da yakalanan baba ve oğlu tutuklandı
Kaza yerine giden polis aracına otomobil çarptıKonya’da kaza ihbarı üzerine yola çıkan trafik polisi aracına otomobil çarptı.
Kehribara Japon ilgisiStres azaltıcı ve ağrı kesici bir özelliğe sahip olan kehribar taşına Japonlar yoğun ilgi gösteriyor. Son yıllarda Japonya'ya kehribar taşı ihracatında büyük bir artış yaşanıyor
Selçuk YDO'ya yeni bölümlerSelçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılması için başvurulan İngilizce, Arapça, Rusça ve Çince Mütercim Tercümanlık Bölümleri, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylandı
NEÜ'de göz nakli yapıldıNEÜ Meram Tıp Fakültesi’nde, bağışlanan bir kornea iki hastaya başarılı bir şekilde nakledildi.
Konya İHH'dan Musul halkına 2 TIR yardımKonya İHH Musul'dan çıkarılan çoğu Türkmenlerden oluşan din kardeşlerimiz için 2 TIR insani yardım malzemesini yola çıkardı
Eczacılara tıbbi çay semineriKonya Eczacılar Odası tarafından düzenlenen seminerde Doç. Dr. Ayhan Altıntaş, Konyalı eczacıları “Tıbbi çaylar ve hazırlanışları” isimli verdiği seminer ile bilgilendirdi.
Diyaliz teknikerleri düzenleme istiyorKamu hastanelerinde görev yapan diyaliz teknikleri yeni düzenleme talep ediyor. Diyaliz tekniklerleri diyaliz servisinde çalışan hemşirelerin eski görev yerlerine dönmesini istiyor
Hava fotoğrafçıları Anadolu Kartalı için geliyorKonya'da gerçekleştirilen Anadolu Kartalı Tatbikatı'na Avrupa ülkelerinden çok sayıda hava fotoğrafçısının katılması bekleniliyor. Avrupalı seyahat acenteleri tatbikata katılacak fotoğrafçılar için 5 günlük turlar düzenliyor
Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 43 yaralıKonya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 43 kişi yaralandı