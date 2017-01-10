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Beyşehir Gölü'nde balıkçılar avlanmaya "paydos" dedi
Beyşehir Gölü'nde balıkçılar avlanmaya "paydos" dediAğır kış şartları nedeniyle kısmen donan Beyşehir Gölü'nde su ürünleri avcılığı faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.
Konya Ticaret BorsasıKonya Ticaret Borsası
Musa Arat’tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Musa Arat’tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajıAdalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya İl Başkanı Musa Arat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Recep Konuk, Gazeteciler Gününü KutladıRecep Konuk, Gazeteciler Gününü Kutladı
Üniversite öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı
Üniversite öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadıÖğrenciler, soğuk hava şartlarında açlık ile mücadele eden sokak hayvanlarını unutmadı.
Karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısıKarbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı
Sarayönü'nde "Haydi Bil Bakalım" yarışması yapıldı
Sarayönü'nde "Haydi Bil Bakalım" yarışması yapıldıSarayönü ilçesinde "Haydi Bil Bakalım" bilgi ve kültür yarışması gerçekleştirildi.
Konya'da adliye çalışanlarından Haleplilere yardımKonya'da adliye çalışanlarından Haleplilere yardım
Moryke Fofana bugün imzalıyor
Moryke Fofana bugün imzalıyorAtiker Konyaspor'un Fransız ekibi Lorient'ten söz kestiği Moryke Fofana'nın bugün kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Konya'da anma yürüyüşleri düzenlendi.Kaynak: Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
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Kaymakamı Şahiner’den, milli eğitim müdürlüğüne ziyaret
Kaymakamı Şahiner’den, milli eğitim müdürlüğüne ziyaretKonya'nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.
Meclisin parçaları kartpostalda kullanıldı
Meclisin parçaları kartpostalda kullanıldı, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından Türkiye’nin demokrasiye bağlığının simgesi olarak bastırılan yeni yıl kartları ilgi görüyor.
"İlmin kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir"
"İlmin kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir"HİSDER’de ‘Medeniyetimizde Bilim Geleneği’ni anlatan Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, medeniyeti ‘hareket’ olarak tarif ederek “Bizim medeniyetimizde ilimlerin kaynağı Kur’an’dır” dedi
‘Çalışana ne verdiniz de kesinti yapacaksınız?’
‘Çalışana ne verdiniz de kesinti yapacaksınız?’Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Çalışanlara ne kadar zam verdiniz ki, bireysel emeklilik sistemine zorla katıp aylığından kesinti yapacaksınız?” dedi
‘Küçük önlemlerle, tasarruf sağlayabilirsiniz’‘Küçük önlemlerle, tasarruf sağlayabilirsiniz’
Gerçek Kur’an’la gün yüzüne çıktı
Gerçek Kur’an’la gün yüzüne çıktıEğitimci-Yazar Turgut Aksu, “Şuursuz atom nereye konulursa akıl gösteriyor. Atom, beyne gelince akıl; masaya gidince tahta oluyor. Allah; yoktan an be an yaratıyor. Bilim, Allah'ın varlığını şimdi daha iyi kavrıyor” dedi
Karamercan, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
Karamercan, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladıKonya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Başkan Tutal’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Başkan Tutal’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajıKonya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Toru’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Başkan Toru’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajıKonya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Beyşehirliler Haleplilere yardım için seferber oldu
Beyşehirliler Haleplilere yardım için seferber olduKonya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan gıda ve yaşam malzemelerinin bulunduğu 8 tırdan 7'si Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
KONYA'DA EĞİTİME BİR GÜN ARAKONYA'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA
Akşehir’de Sarıkamış Şehitleri Anıldı
Akşehir’de Sarıkamış Şehitleri AnıldıKonya'nın Akşehir ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümünde, "Vefakar Gençlik, Cefakar Ecdadını Unutmayacak" sloganıyla bir yürüyüş düzenlendi.
Beyşehir Belediyesi bir yılda 245 yapıya ruhsat verdi
Beyşehir Belediyesi bir yılda 245 yapıya ruhsat verdiKonya'nın Beyşehir ilçesinde, 2016 yılında toplam 245 yeni yapıya ruhsat verdi.
Sarayönü'nde AÖL sınavları yapıldı
Sarayönü'nde AÖL sınavları yapıldıSarayönü ilçesinde Açık Öğretim Lisesi (AÖL), birinci dönem sınavları gerçekleştirildi.
Kayınbiraderini öldüren, eski eşi ve kayınpederini yaralayan zanlı yakalandı
Kayınbiraderini öldüren, eski eşi ve kayınpederini yaralayan zanlı yakalandıKonya'da av tüfeğiyle eski eşi ve kayınpederini yaraladığı, kayınbiraderini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Cengiz K, yakalandı.
Seyit Mehmet Buğa son yolculuğuna uğurlandıEvinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden İttifak Holding Kurucu Başkanı Seyit Mehmet Buğa, son yolculuğuna uğurlandı.Seyit Mehmet Buğa son yolculuğuna uğurlandı