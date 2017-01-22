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- Yakalanma korkusuyla polisin silahını almaya çalışan hırsız bacağından vuruldu
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- Otomobil duran TIR’ın altına girdi: 1 yaralı
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- Siverek’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Yer altı sularına kar dopingi2016’nın son günleri ve 2017’nin başlarında yoğun kış şartları yaşayan ülkenin büyük bir bölümü beyaz örtüyle kaplanırken kardan Konya Kapalı Havzası da nasibini aldı.
İnsan merkezli tedavi yöntemiKonya'da günlük yaşamdan esinlenerek hazırlanan "ergoterapi" ünitesinde dezavantajlı bireylerin hayata yeniden tutunması sağlanıyor.
İş yerine giren hırsız suçüstü yakalandıKonya'nın Ereğli ilçesinde bir iş yerine giren hırsızlık şüphelisi polis tarafından suçüstü yakalandı.
Mehir Vakfı toplu düğün yapacakMehir Vakfı Genel Müdürlüğü öncülüğünde Mehir Aile Derneği tarafından 100 Gazzeli, 50'de Karadağlı çift için toplu düğün yapılacağı bildirildi
Öğrencilerin karne heyecanı2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Konya'da 440 bin 930 öğrenciye karnesi verildi. Sabahın ilk saatlerinde öğrencileri ile birlikte karne almaya gelen veliler de, büyük bir heyecan yaşadı. Kaynak: Öğrencilerin en mutlu günü
Konya'ya sivil havaalanı şart!Konya Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği (KONTİMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Arslan, Konya’nın sivil havaalanını hak ettiğini söyledi.
Diltaş Eğitim Dönemini başarılarla tamamladıDiltaş Eğitim Kurumları tüm eğitim camiasına sağlıklı ve huzurlu bir sömestr tatili diledi.
Özel Öğrenciler Rixos Konya’daUluslararası İstanbul Mutfak Günleri,2-5 Şubat 2017 tarihleri arasında Beylikdüzü’nde TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek
Konya’nın kültürel mirası konuşulacakRTÜK ile Selçuk Üniversitesi işbirliği ile bu yıl 8. si düzenlenen ‘Uluslararası Konya’da Vuslat Sempozyumu’nda Konya’nın tarihi ve kültürel mirasları konuşulacak
Eski kocası vurdu, ağır yaralıKonya'nın Ereğli ilçesinde, cezaevinden yeni çıkan eski kocası tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı.
Temel Karamollaoğlu Konya’ya geliyorSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yarın Konya’ya geliyor.
Futbolculara baklava dopingiAtiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Halepli mültecilere yardım eli uzandıHalep’teki savaş mağduru insanlara sahip çıkan Konyalı öğrenciler hayırda yarışmaya devam ediyor.
Vali Yakup Canbolat BÜSAN’ı ziyaret ettiKonya Valisi Yakup Canbolat, Büsan Özel Organize Sanayi'ni ziyaret etti.
Doğanlar'da ihtiyaç sahibi ailelere yardımDoğanlar Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi ailelere kömür, gıda ve ev eşyası yardımı yapıldı.
Öğrencilere ödülTEOG sınavının ilk aşamasında tüm soruları doğru cevaplayan İmam Hatip Lisesi öğrencileri Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) tarafından Konya İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin de katıldığı bir programla ödüllendirildi
Notla yargılamayınNotları düşük olan öğrencilerin suçlanmaması gerektiğine dikkat çeken Eğitimci Uzmanlar, “Sonuç ne olursa olsun, çocuklarınıza karşı sevecen olun. Düşük notların sebeplerini konuşun, onları kendinizden uzaklaştırmayın” dedi
Çinliler: Etliekmeği çok övdüler, tadacağızÇin'den Türkiye'ye tatil amacı ile gelen turistlerin bir durağı da Konya oldu.Kaynak: Çinliler: Etliekmeği çok övdüler, tadacağız