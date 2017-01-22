Öğrencilerin karne heyecanı 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Konya'da 440 bin 930 öğrenciye karnesi verildi. Sabahın ilk saatlerinde öğrencileri ile birlikte karne almaya gelen veliler de, büyük bir heyecan yaşadı. Kaynak: Öğrencilerin en mutlu günü