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Kalp hastası küçük kız Cumhurbaşkanından yardım bekliyorKonya'nın Ereğli ilçesinde, kalbinde çökme ve gevşeme hastalığı bulunan 11 yaşındaki Emine İkra, iyileşmek istediğini söyleyerek, "Tayyip amcadan yardım istiyorum. Ne olur bize yardım edin" çağrısında bulundu.
KSO’dan tekstil sektörüne modacı yetiştirecek projeKonya Sanayi Odası (KSO) tarafından hayata geçirilen "Tekstil Sektörü Nitelikli Elemanlarına Kavuşuyor Projesi"nin eğitimleri başladı.
Başkan Özaltun’dan ‘anket’ teşekkürüKonya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, ORC Araştırma Şirketi'nin yaptığı anket çalışmasında kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
Öğrencilerin karne heyecanı2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Konya'da 440 bin 930 öğrenciye karnesi verildi. Sabahın ilk saatlerinde öğrencileri ile birlikte karne almaya gelen veliler de, büyük bir heyecan yaşadı. Kaynak: Öğrencilerin en mutlu günü
Akyürek: “Kardeşliğimiz gönül köprüleriyle taçlanıyor”Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Konya-Hakkari-Van Gönül Köprüsü Kardeşlik Projesi kapsamında Konya'ya gelen kanaat önderleri ve öğrenciler, şehirler arasındaki kardeşlik köprülerinin güçlenmesine katkı sağlıyor.
Başkan Tutul’dan Vali Canbolat’a ziyaretKonya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konya Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.
KOMEK’ten örnek sosyal sorumluluk projesiKonya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (KOMEK) merkez ve ilçelerdeki mensupları, ihtiyaç sahibi öğrencilere ve dezavantajlı kesimlere yönelik çok sayıda örnek faaliyeti hayata geçiriyor.
Karapınar’a 6,5 milyonluk kanalizasyon yatırımıKonya'nın tüm ilçeleri ve bağlı mahallelerinde altyapı yatırımlarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Karapınar ilçesinde 6,5 milyon liralık kanalizasyon yatırımı gerçekleştirdi.
Akşehir Kaymakamı Türk, görevine başladıAkşehir Kaymakamlığına atanan Mehmet Türk, ilçeye gelerek göreve başladı.
Konya'da kamyonet minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralıKonya'nın Karapınar ilçesinde kamyonetin minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Beyşehir’de hayvan hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandıKonya'nın Beyşehir ilçesinde, hayvan hırsızlığı iddiasıyla jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
“Mesleki eğitimin desteklenmesi gerekiyor”Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercen, sanatkarların mesleki eğitimle ilgili sorunlarını değerlendirdi.
Konya’da trafik kazası:1 yaralıKonya'nın Kulu ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin trafik polis aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Su kuşlarının donan gölde yaşam mücadelesiTürkiye'nin en büyük tatlısu gölü olan Beyşehir Gölü'nün aşırı soğuklar nedeniyle buz tutması, bölgedeki su kuşlarını da olumsuz etkiliyor. Suyun buzla kaplanması sonucu yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar, vatandaşlar ve balıkçıların desteğiyle besleniy
Rakibini bekliyorZiraat Türkiye Kupasında H Grubunu lider bitiren Atiker Konyaspor bir üst turda karşılaşacağı rakibini bekliyor. Yeşil-beyazlı ekip yarın oynayacağı Trabzonspor maçı ile gurup maçlarını tamamlayacak. Atiker Konyaspor Grubu 2.’si ile eşleşecek
Maş fasülyesi şifa dağıtıyorKuru bakliyatlar arasında protein değeriyle öne çıkan maş fasulyesi Güneydoğu Anadolu mutfağında yoğun olarak kullanılsa da Konya halkı tarafından fazla tanınmıyor.
Konya'da sağlık ekibinin zor anlarıKaynak: Konya'da sağlık ekibinin zor anlarıKonya’nın Hadim ilçesinde bir hasta ihbarına giden 112 acil servis ekipleri, kar kalınlığı 2 metreyi bulan bölgede ambulansın kara saplanması nedeniyle zor anlar yaşadı.Kaynak: Konya'da sağlık ekibinin zor anları