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Beyşehir Gölü'nde balıkçılar avlanmaya "paydos" dediAğır kış şartları nedeniyle kısmen donan Beyşehir Gölü'nde su ürünleri avcılığı faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.
Musa Arat’tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajıAdalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya İl Başkanı Musa Arat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Üniversite öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadıÖğrenciler, soğuk hava şartlarında açlık ile mücadele eden sokak hayvanlarını unutmadı.
Sarayönü'nde "Haydi Bil Bakalım" yarışması yapıldıSarayönü ilçesinde "Haydi Bil Bakalım" bilgi ve kültür yarışması gerçekleştirildi.
Kaymakamı Şahiner’den, milli eğitim müdürlüğüne ziyaretKonya'nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.
Meclisin parçaları kartpostalda kullanıldı, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından Türkiye’nin demokrasiye bağlığının simgesi olarak bastırılan yeni yıl kartları ilgi görüyor.
"İlmin kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir"HİSDER’de ‘Medeniyetimizde Bilim Geleneği’ni anlatan Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, medeniyeti ‘hareket’ olarak tarif ederek “Bizim medeniyetimizde ilimlerin kaynağı Kur’an’dır” dedi
‘Çalışana ne verdiniz de kesinti yapacaksınız?’Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Çalışanlara ne kadar zam verdiniz ki, bireysel emeklilik sistemine zorla katıp aylığından kesinti yapacaksınız?” dedi
Gerçek Kur’an’la gün yüzüne çıktıEğitimci-Yazar Turgut Aksu, “Şuursuz atom nereye konulursa akıl gösteriyor. Atom, beyne gelince akıl; masaya gidince tahta oluyor. Allah; yoktan an be an yaratıyor. Bilim, Allah'ın varlığını şimdi daha iyi kavrıyor” dedi
Karamercan, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladıKonya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Başkan Tutal’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajıKonya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Toru’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajıKonya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Beyşehirliler Haleplilere yardım için seferber olduKonya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan gıda ve yaşam malzemelerinin bulunduğu 8 tırdan 7'si Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Akşehir’de Sarıkamış Şehitleri AnıldıKonya'nın Akşehir ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümünde, "Vefakar Gençlik, Cefakar Ecdadını Unutmayacak" sloganıyla bir yürüyüş düzenlendi.
Beyşehir Belediyesi bir yılda 245 yapıya ruhsat verdiKonya'nın Beyşehir ilçesinde, 2016 yılında toplam 245 yeni yapıya ruhsat verdi.
Sarayönü'nde AÖL sınavları yapıldıSarayönü ilçesinde Açık Öğretim Lisesi (AÖL), birinci dönem sınavları gerçekleştirildi.