Engelli kardeşlerin hayatı sporla değişti

İşitme engelli kardeşler Selver ve Gülçin Şeker, kötü ortamlardan kurtarılmak için spora başlatıldı. TSYD Tekvando takımına katılan kardeşlerden birisi dünya 1.’si diğeri ise 3. oldu. Kardeşler evlerini ve yaşamlarını değiştirerek yeni bir hayata kavuştu