‘Çalışana ne verdiniz de kesinti yapacaksınız?’

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Çalışanlara ne kadar zam verdiniz ki, bireysel emeklilik sistemine zorla katıp aylığından kesinti yapacaksınız?” dedi