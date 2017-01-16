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Konya'ya yağmurlar geliyorKonya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde havanın aralıklı yağmurlu olacağı, buzlanma ve don olayıyla yer yer sis hadisesinin beklendiği bildirildi.
Konya Ticaret BorsasıKonya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,070-1,191 liradan satıldı.
Başkan Tutal’dan MEDAŞ ekiplerine teşekkürKonya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle elektrik verilemeyen ilçede elektrik nakil hatlarının tamiratını yapmak için çalışma yürüten MEDAŞ ekiplerine teşekkür etti.
Burak Sekin ağırlandıAtiker Konyaspor'un Galatasaray ile oynadığı Spor Toto Süper Lig 17.hafta maçında kulübün çok özel bir konuğu vardı.
Ali Kaçar yaşamını yitirdiKonya İl Genel Meclisinde 20. Dönem Karatay İl Genel Meclisi Üyeliği görevinde bulunan, emekli eğitimci ve Karatay Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Kaçar’ın babası Ali Kaçar (86) solunum yetmezliği sonucu vefat etti.
Lise öğrencilerinden ‘15 Temmuz’ dergisiKonya, Sarayönü'nde Mehmet Emine Akdogan Anadolu Lisesi öğrencileri “15 Temmuz” temalı bir dergi hazırladı.
Yaban hayvanlarına yem için seferber oldularOrman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için stoklardaki yemler ile topladıkları atık gıdaları doğaya bırakıyor.
KKTC’li Bakandan Başkan Toru’ya ziyaretKKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Konya'nın merkez Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'yu ziyaret etti.
Asfora'dan Anadolu'ya destekKonya Anadolu Selçukspor ile Asfora Marketler Zinciri arasında forma sponsorluğu anlaşması imzalandı.Tatlıcak Tesisleri'nde kulüp binasında gerçekleştirilen törene Anadolu Selçukspor Başkanı Erkan Genç ile Asfora Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı H
Kış aylarında çocuklarda bronşite dikkatÖzel Konya Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasibe Uyğun Küçükapan, kış aylarında çocuk polikliniklerine en sık başvuru sebeplerinden...
Dövizini bozdurup gayrimenkul alana özel uçakla Konya turuKonya'da bir emlak firması, dövizini bozdurup gayrimenkul alan müşterilerini özel uçakla Konya semalarında yaklaşık 1 saat şehir turuna çıkarıyor.
Bitki çayları şifa deposuKan şekerini düzenlemeden sakinleştirmeye, yağ yakmadan mikroplara karşı savaşmaya, depresyondan mide bulantısına birçok faydası bulunan bitki çayları diyet sürecini de destekliyor
Konya'dan Afrika atağıAfrika ülkeleri ile Konya arasında gerçekleştirilecek ticaretin temeli atılıyor. 32 farklı Afrika ülkesi ile ekonomik ve ticari işbirliği konusunda uzlaşma sağlandı
MÜSİAD Konya Şubesinin 22. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildiMÜSİAD Konya Şubesi'nin 22. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilirken, Başkanlığa Ömer Faruk Okka seçildi.
KONYA'DA DUYGUSAL ANLARAtiker Konyaspor-Galatasaray maçından önce Konya Büyükşehir Belediye stadında duygusal anlar yaşandı
MAÇIN HAKEMİNE KOCAMAN TEPKİKonyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın hakemi Mete Kalkavan'ın korktuğu için Galatasaraylı oyuncular küfür ederken kart göstermediğini, ancak...