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Yer altı sularına kar dopingi
Yer altı sularına kar dopingi2016’nın son günleri ve 2017’nin başlarında yoğun kış şartları yaşayan ülkenin büyük bir bölümü beyaz örtüyle kaplanırken kardan Konya Kapalı Havzası da nasibini aldı.
Proje Türkiye'nin dört bir yanında uygulanacakProje Türkiye'nin dört bir yanında uygulanacak
İnsan merkezli tedavi yöntemi
İnsan merkezli tedavi yöntemiKonya'da günlük yaşamdan esinlenerek hazırlanan "ergoterapi" ünitesinde dezavantajlı bireylerin hayata yeniden tutunması sağlanıyor.
"Halep için kardeşlik zamanı" kampanyası "Halep için kardeşlik zamanı" kampanyası 
İş yerine giren hırsız suçüstü yakalandı
İş yerine giren hırsız suçüstü yakalandıKonya'nın Ereğli ilçesinde bir iş yerine giren hırsızlık şüphelisi polis tarafından suçüstü yakalandı.
Konya Emniyeti şehitler için hatim okuttuKonya Emniyeti şehitler için hatim okuttu
Mehir Vakfı toplu düğün yapacak
Mehir Vakfı toplu düğün yapacakMehir Vakfı Genel Müdürlüğü öncülüğünde Mehir Aile Derneği tarafından 100 Gazzeli, 50'de Karadağlı çift için toplu düğün yapılacağı bildirildi
Ağır kış şartları kızıl şahini de vurduAğır kış şartları kızıl şahini de vurdu
Polisten öğrencilere hediye
Polisten öğrencilere hediyeKarapınar ilçesindeki Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, ilkokul öğrencilerine yarıyıl tatili öncesinde boyama kitabı, trafik broşürü ve çikolata dağıttı.
Öğrencilerin karne heyecanı2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Konya'da 440 bin 930 öğrenciye karnesi verildi.  Sabahın ilk saatlerinde öğrencileri ile birlikte karne almaya gelen veliler de, büyük bir heyecan yaşadı. Kaynak: Öğrencilerin en mutlu günüÖğrencilerin karne heyecanı
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Konya'ya sivil havaalanı şart!
Konya'ya sivil havaalanı şart!Konya Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği (KONTİMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Arslan,  Konya’nın sivil havaalanını hak ettiğini söyledi.
Diltaş Eğitim Dönemini başarılarla tamamladı
Diltaş Eğitim Dönemini başarılarla tamamladıDiltaş Eğitim Kurumları tüm eğitim camiasına sağlıklı ve huzurlu bir sömestr tatili diledi.
Özel Öğrenciler Rixos Konya’da
Özel Öğrenciler Rixos Konya’daUluslararası İstanbul Mutfak Günleri,2-5 Şubat 2017 tarihleri arasında Beylikdüzü’nde TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek
Konya’nın kültürel mirası konuşulacak
Konya’nın kültürel mirası konuşulacakRTÜK ile Selçuk Üniversitesi işbirliği ile bu yıl 8. si düzenlenen ‘Uluslararası Konya’da Vuslat Sempozyumu’nda Konya’nın tarihi ve kültürel mirasları konuşulacak
Amcaoğulları çatıştı: 1 ölü, 3 yaralıAmcaoğulları çatıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Eski kocası tarafından vurulan kadın ağır yaralandı
Eski kocası vurdu, ağır yaralıKonya'nın Ereğli ilçesinde, cezaevinden yeni çıkan eski kocası tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı.
Temel Karamollaoğlu Konya’ya geliyor
Temel Karamollaoğlu Konya’ya geliyorSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yarın Konya’ya geliyor.
Futbolculara baklava dopingi
Futbolculara baklava dopingiAtiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Halepli mültecilere yardım eli uzandı
Halepli mültecilere yardım eli uzandıHalep’teki savaş mağduru insanlara sahip çıkan Konyalı öğrenciler hayırda yarışmaya devam ediyor.
Vali Yakup Canbolat BÜSAN’ı ziyaret etti
Vali Yakup Canbolat BÜSAN’ı ziyaret ettiKonya Valisi Yakup Canbolat, Büsan Özel Organize Sanayi'ni ziyaret etti.
Çiftliközülüler hasret giderdiÇiftliközülüler hasret giderdi
Doğanlar'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Doğanlar'da ihtiyaç sahibi ailelere yardımDoğanlar Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi ailelere kömür, gıda  ve ev eşyası yardımı yapıldı.
Öğrencilere ödül
Öğrencilere ödülTEOG sınavının ilk aşamasında tüm soruları doğru cevaplayan İmam Hatip Lisesi öğrencileri Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) tarafından Konya İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin de katıldığı bir programla ödüllendirildi
Notla yargılamayın
Notla yargılamayınNotları düşük olan öğrencilerin suçlanmaması gerektiğine dikkat çeken Eğitimci Uzmanlar, “Sonuç ne olursa olsun, çocuklarınıza karşı sevecen olun. Düşük notların sebeplerini konuşun, onları kendinizden uzaklaştırmayın” dedi
HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELİ
HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELİKonya'da etkili olan yoğun sis hava ulaşımını olumsuz etkiliyor
Çinliler: Etliekmeği çok övdüler, tadacağızÇin'den Türkiye'ye tatil amacı ile gelen turistlerin bir durağı da Konya oldu.Kaynak: Çinliler: Etliekmeği çok övdüler, tadacağızÇinliler: Etliekmeği çok övdüler, tadacağız