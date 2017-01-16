Başkan Tutal’dan MEDAŞ ekiplerine teşekkür

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle elektrik verilemeyen ilçede elektrik nakil hatlarının tamiratını yapmak için çalışma yürüten MEDAŞ ekiplerine teşekkür etti.