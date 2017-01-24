Avşarlarda adettir, ölünün ardından ağıt yakılır…

Uzunyayla’da ağıt yakmayı bilmeyen Çerkez köyleri Avşarlarda özenirler ve Avşarlardan ağıtçı kadın getirip ölülerine ağıt yaktırırlarmış…

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Çerkez köyleri bir cenaze ile ilgili Avşarlardan yine bir ağıtçı kadın tutup getirmişler…

Ağıtçı kadın başlamış ağıtını yakmaya;



Ne deyim ne ağlayım

Ölü bizim olmayınca

Birer birer tükenir mi

Onar onar ölmeyince



Uzun hava tarzında ağıtını söyleyen kadın nasıl olsa kimse anlamaz diye düşünürken köyden bu sözleri anlayan biri çıkınca ağıtçı kadını hemen köyden kovmuşlar…

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Konya’da durum farklı değil…

Problemlerimizi dile getirecek olanlar, siyasetten beklentileri yüzünden, uzun hava modunda, anlaşılmaz modern cümleler(!) arasında geveledikleri sürece meselelerimiz hallolacak gibi gözükmüyor…

Konyalı üst düzey bürokrat sayısının geçmiş yıllara oranla kamuda ne kadar düştüğünü defaten yazmış, söylemiştik…

Adı konmamış bir “CEZALI” dönem yaşıyor Konya…

Üst düzey bürokratı hiçbir dönemde bu kadar azalmamıştı…

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Kalan bir avuç bürokratımıza da zaman zaman kendi elimizle operasyon çekiyoruz… Konyalı bürokratları bu nedenle “KONYALIYIM” demekten usandırdığımız tuhaf bir dönemi de yaşıyoruz…

Konyalı çok sayıda isim, şehirde ve Ankara’da verilecek üst düzey görevler için bu anlamda bekliyor…

Konya’yı, Ankara’ya bu görevlendirmelerle monte edemediğimiz sürece, şehrin beklentileri devletin ağır işleyen çarkları altında ezilip gidecek…

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Bürokraside şehrin gücü her geçen gün giderek zayıflarken;

“Konya'nın bu dönemde alması gereken ama bir türlü alamadığı yatırımlara ve desteğe engel mi teşkil ediyor?” sorusu da akla getiriyor…

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Ankara’da milletvekillerimizin kapılarını çaldığı her üst düzey bürokrat Avşar Ağıtçısı gibi, Konya ismini duyunca;

Ne deyim ne ağlayım

Ölü bizim olmayınca…

Halet-i ruhiyesiyle ateş avuçlamış gibi bırakıveriyor önüne uzatılan Konya meselelerini…

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Konyalı milletvekillerinin de elini güçlendirecek,

Ankara’da işlerini kolaylaştıracak,

İşlerin takibi açısından avantaj sağlayacak,

Üst kademelere liyakatli Konyalı bürokrat atamalarına bu şehrin acil ihtiyacı var… Hiç bu kadar yalnız kalmamıştı bu şehir devlette…