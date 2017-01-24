Soğuktan değil açlıktan ölüyorlar

Bütün ülkede olduğu gibi, Konya'da soğuk ve yoğun kar yağışlarından nasibini aldı...

Beyaz bereket, köylüye, çiftçiye, toprakla uğraşan herkese "şükürler olsun" dedirtti...

Kar hasreti dindi...

Çoluk çocuk "beyaz bereket"in keyfini çıkardık...

Eyvallah...

Ama, birşeyi unuttuk...

Sokakta yaşayan hayvanları...

Kurdu, kuşu, köpeği, kediyi...

Şükürler olsun ki, ben bu hayvanları unutanlardan olmadım...

Gücümün yettiğince, sokakta kalan ve kış günlerinde kaderleri açlık olan bu hayvanlara yetişmeye çalışıyorum...

Hava şartlarının hayatı güçleştirdiği bugünlerde barınma, yiyecek ve içecek konusunda sıkıntı yaşayan, açlık nedeniyle hayatlarını kaybeden, sokak hayvanlarını unutmamalıyız...

Onların da birer can olduğunu ve onların da birer yavrularının olduğunu ıskalamamak lazım...

Soğuktan barınmak için araçların sıcak motarlarına sığınan onlarca kedi, motor içinde sıkışıp can veriyor...

Araçlarımızı çalıştırırken, bir zahmet aracın motorunu bir kontrol edin...

Kedi de olabilir, köpek yavrusu da...

Çünkü, böyle bir olayı canlı yaşadığım için biliyorum...

Kaputu açmak zahmet oluyorsa, en azından kaportaya hafifçe vurabilir, belki de bir hayvanın ölümüne mani olabilirsiniz...

Hayvanlar soğuktan ve açlıktan donup ölüyorlar...

Soğuk kış günlerinde aç kalan, serçe, sığırcık, güvercin, kedi, köpek gibi sokakta yaşayan hayvanların yaşam mücadelelerine, dahası hayata tutunmalarına yardımcı olabiliriz...

O minik canların yaşaması için sizlerin de yapacağı çok küçük şeyler olabileceğini unutmayın...

Ben öyle yapıyorum ve inanılmaz mutlu oluyorum...

İnanın ki, sizler de keyif alacaksınız...

Eğer duygularınız varsa...

Bunu nasıl yapabiliriz?

Çok basit...

Ekmek ve yemek artıklarınızı çöpe değil, hayvanlara vermek üzere poşetlerin üzerinde, eski kapların içinde, çöp kutularının kenarlarına ve hayvanların yiyecek arayacağı yerlere koyabilirsiniz...

Hayvanların da yaşam hakkı olduğunu ve onların da birer can taşıdığını unutmayarak, onlara bu desteği verebilmeliyiz...

Çünkü, insan olmanın bir gereği de, bu kış günlerinde yoksulları olduğu gibi, sokakta yaşayan hayvanları da gözetmeliyiz...

En azından çocuklara bu konuda örnek olmalıyız...

Çünkü, bizden sonraki nesiller de hayvanlara karşı duyarlı olsunlar ki, bu dünya'nın sadece insanların değil, hayvanların da olduğunu unutmasınlar...

Bu hayvanların açlığa ve soğuk havaya en fazla 3 gün dayandığını öğrendim...

Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sayın Ümit Sürmeli Börü'den ile konuyla ilgili bilgi aldım...

Tabi ki, Konya dışında yaşayan bir veteriner arkadaşımdan da...

Köpeklerin soğukta 17 saat, kedilerin ise 6 saat aç kalırsa donarak öldüğünü söyledi...

İçim cız etti...

Dolayısıyla otellerin, lokantaların artık yemeklerini çöpe atmaları, hergün yüzlerce kediyi ve köpeği hayattan koparıp alıyor...

Bu konuda duyarlı olanlar da var...

Bu şehrin güzel insanlarından olan, Mustafa ve Ali Osman Karamercan kardeşlerin, daha doğrusu Cemo'nun, sadece insanları değil, sokak hayvanlarının da karınlarını doyurduklarını biliyorum...

Paşapark Otellerinin Genel Müdürü Hamdi Ekici'nin de bu konuda hassas olduğunu söyleyebilirim...

Allah onlardan razı olsun...

"Kedi ve köpek aç kalmaz, Allah onların rızkını verir" demeyin...

Allah, onların ölmemesi için sizleri vesile kılıyor, hem siz sevap kazanıyor, hem de bu hayvanlar hayatta kalıyor...

Unutmayalım ki, hayvanlar soğuktan değil, açlıktan ölüyorlar!