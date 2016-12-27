Rus Büyükelçi niçin öldürüldü?

19 Aralık 2016 tarihinde Rusya büyükelçisi Andrev Karlov, Ankara’da bir sergide konuşma yaparken bir polis tarafından öldürüldü. Bir elçi görev yaptığı devletin güvenliği altındadır. Bu sebeple söz konusu büyükelçinin öldürülmesini kınıyorum.

Rus elçisi Halep düşünce niçin öldürüldü? Neden önce öldürülmedi? Zamanlama çok manidardır, öyle değil mi?

Dediler ki Türkiye – Rus ilişkilerini bozmak için FETÖ’nün bu işte parmağı var. FETÖ, 15 Temmuz’dan önce Türk- Rus ilişkilerini bozmak için Rus uçağını düşürdü.

FETÖ başı, öldüren polis, Cumhurbaşkanı’nı ikinci derecede koruma polislerin içinde yer almıştır. Dolayısıyla bizimle bir ilgisi yoktur, diyerek, kendini kurtarmaya çalışmaktadır.

Dediler ki bu işte ABD’nin parmağı var. ABD, Ankara büyükelçisi bizim bu işte parmağımız yok, dedi.

Türkiye- Rusya bu işte kimin parmağının olduğunu bulmak için çok yönlü soruşturma başlattı. Umarım ki bulurlar ve fitnenin başı ezilir. Çünkü bir elçi katledilemez, mensubu bulunduğu devleti temsil etmektedir. Karlov’un, Rus uçağının düşürülmesiyle Rus ve Türkiye arasında meydana gelen krizin atlatılmasında büyük rol oynamıştır.

Fikir yürütelim; Karlav’u öldürten İran olamaz mı? Biz diyoruz ki, bu cinayetin arkasında İran olabilir. Çünkü Türkiye – Rus ilişkileri bozulursa, İran’ın Ortadoğu’da eli güçlenir.

Esad’a ne dersiniz? İran ile birlikte hareket edemez mi? Türkiye- Rus ilişkileri bozulur, Rusya, Türkiye’ye savaş açarsa, Esad’ın eli güçlenir. Türkiye, Suriye’den çekilmek mecburiyetinde kalır hatta Diyarbakır risk altına girebilir.

NATO’ya ne dersiniz? 15 Temmuz’un arkasında NATO yok muydu? Biz zaman zaman yazılarımızda şöyle dedik: NATO’nun bir menfaati yoksa Türkiye’yi yalnız bırakır. İşte Fırat Kalkanı’nda yalnız bıraktı. Fırsatını bulursa hiç çekinmeden vuracağını da unutmayalım. 15 TEMMUZ işgal girişimi başarılı olsaydı, NATO, FETÖ’nün yanında yer alacaktı ve Irak’ı işgal ettiği gibi Türkiye’yi de yer yer işgal edecekti.

Türkiye NATO üyeliği yükümlülüğünü yerine getirmek için Kore’de savaştı ve birçok şehit verdik. NATO, Türkiye’ye karşı yükümlülüğünü getirir mi? hayır, Türkiye’nin Suriyeleşmesi için çaba harcadığı herkesin malumu. Bizim bunları yazmamızın gayesi, NATO’dan çıkmak için değil dikkatli olalım, diyoruz.

Batı’ya ne dersiniz? Bu cinayetin arkasında Almanya, Fransa, İngiltere gibi Batılı devletler olamaz mı? 15 Temmuz’un arkasında söz konusu devletler yok muydu?

FETÖ’nün arkasındaki bu devletler, ABD de dâhil, FETÖ’ye yaptıramaz mı? FETÖ tek başına hareket edebilir mi, ne dersiniz? Edemez. Bu iş FETÖ yaptıysa arkasında söz konusu devletler vardır.

Ağlayan Halep’in katledilen on binlerce masum çocuklarının ruhaniyetine ne dersiniz? Bunca masum çocuk zalim Esad’ın, Moskof Rusya’nın varil bombaları altında şehit olmuşlardır. Gayretullah’a dokunmuş olamaz mı? Geçen pazar günü Karadeniz’e düşen Rus uçağından kimse sağ çıkmamıştır; hepsi ölmüştür. Rusya’nın bunun bir muhakemesini yapmasını tavsiye ederiz. O çocukların tattığı acıyı, Rusya kısmen tadıyor. İran’da pek yakında tadacaktır. Çin de ABD de, zalim Esad da tadacaktır. Bu böyle biline.

Rusya büyükelçisinin öldürülmesi ve Rus uçağının düşmesi sonucu ölenlerden dolayı Rusya’ya başsağlığı diler, yakınlarına sabır tavsiye ederiz. Hoşça kalın.