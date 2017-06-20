Bayram yaklaşıyor, telâşe arttı

Mübarek Ramazan Ayı bizi terk ediyor.

Dolu dolu geçirmeye çalıştığımız bu muhteşem ayda, herkesin günahlarının affını istiyoruz Rabbimizden.

İftar programları çok hareketli geçti yine bu yıl..

Eş dost ikramlarının yanı sıra, öğrenciler, ihtiyaç sahipleri, meczuplar unutulmadı.

Hepsine bir şekilde rızık nasip etti yaradan.

Artık bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin vakti geldi.

Kadir Gecesi, kurtuluşun habercisi, bayramın müjdecisi.

Camilerde itikâfa girenlerin sayısının oldukça fazla olduğunu öğrendik.

Birçok insan Ramazan’ın son on günü içerisinde olduğu müjdelenen Kadir Gecesi’nin hikmetlerinden yararlanmak için camilerde yatıp kalkıyor.

Rabbim herkesin ibadetini kabul etsin.

Orucun feyzini alabilmek çok önemli.

Onun insana neler kattığını görebilmek.

Nefsi terbiye edebilmenin huzurunu yaşamak.

Öfkeye hakim olmak, sabretmek, sebat göstermek.

Almak isteyen için Ramazan orucunda birçok fazilet var.

Annemin güzel bir lafı var, “İbadet yapmadıktan sonra oruç tutmanın tadını alamazsın. Eşeğe de akşama kadar yemek su vermezsen o da tutar” derdi.

Sadece aç kalmak olarak görmemek gerekiyor bu muhteşem nimeti.

Hem ibadet noktasında hem de kazandıracağı erdem noktasında gerçekten büyük nimet.

Ve bu güzel nimetin kıymetini bilmek için son günlerimiz.

Ne kadar güzel yaşayabileceğimiz bizim elimizde.

Ramazan Ayı’nın oruç tutmak, paylaşmak, ibadet etmek gibi güzelliklerinin yanında bayramını da unutmamak gerekiyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Konyamızda da Ramazan Bayramı hareketliliği fazlasıyla yaşanıyor.

Şekerler tezgâhlara çoktan düştü bile.

Çeşit çeşit, renk renk.

(Küçük bir tüyo vereyim; şeker almaya mutlaka çocuğunuzla gidin. Hangi şekerin lezzetli olduğunu en iyi onlar biliyor.)

Tatlıların siparişleri de şimdiden verilmeye başlandı.

Unlu mamul üreticilerinde hummalı bir çalışma gözümüze çarpıyor.

Giyim sektörü, kunduracıların hepsi sahurlara kadar dükkânlarını kapatmıyor, iş yapıyorlar.

Ramazan’ın bereketi devam ediyor kısacası.

Rabbim bu aylara tekrar kavuşmayı nasip etsin hepimize.

Kadir Gecemiz ve Ramazan Bayramımız şimdiden mübarek olsun.

Selametle..