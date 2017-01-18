Soru ve cevaplar

S-1: Hocam ilmihal kitaplarında öğlenin son sünneti ve yatsının son sünneti iki rekât kılınır diye yazıyor. Bazı cemaattekiler öğlenin son iki rekât sünnetini 4 kılıyor doğru mudur açıklar mısınız?

C-1: Hanefi ve Şafi mezheplerinde öğle namazının son sünnetini yatsı namazının son sünnetini iki rekât müekket olan bir sünnettir. Ancak bazı fakihler bunu 4 rekât olarak da kılınabileceğini söylemiştir Müstebabtır. Ümmü Habibe annemiz (ra) şöyle rivayet etmiştir: Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur "Kim öğlenin farzdan önce 4 rekât namaz kılar sonra da 4 rekât namaz kılarsa ALLAH (cc) ona cehennemi haram kılar.” Kaynak: Ebu Davud - Tirmizi

S-2: Hocam ulusal bir kanalda kaza borcu olan bir kimse sünnet kılamaz. Kılarsa namazı kabul olmaz. Sünnet kılması haramdır diyor. Bu çok kafamızı bulandırdı doğrusu nedir açıklar mısınız?

C-2: Hanefi Mezhebine göre; kaza borcu olan birisi sünnet kılar. Hakkında hadis varit olan teravih namazı, kuşluk, işrak, ebvabin ve teheccüt namazı gibi namazları da kılar. Müekked olan sünnetler terkedilmez. O TV kanalı bu işi çok sulandırıyor. Sünnetleri kılamaz terk eder diye bir kayıt yok.

Şafi Mezhebine göre üzerinde farz namazı kazası olan birisi sünnet kılamaz sünnet yerine kaza namazı kılar. Kaza namazı varken sünnet kılması haram olur.

S-3: Hocam farz namazı imama uyarak kıldım, kılarken yanıldım birinci tahiyyatta allahumme salli okudum. Sehiv secdesi yapacak mıyım açıklar mısınız?

C-3: Hanefi ve Şafi Mezheplerine göre imama uyan bir kimse kendi yaptığı hatadan dolayı sehiv secdesi yapmaz. Çünkü imama uymuştur. Şayet imama sonradan uymuşsa İmam selam verdikten sonra yetişemediği rekâtı kılar onu kılarken hata yaparsa sehiv secdesi yapar

S-4: Hocam annem evde çorapsız namaz kılıyor. Ben İmam Hatip Okulu öğrencisiyim. Anne çorapsız namaz kılma! olmaz diyorum ama beni dinlemiyor siz bu konuya açıklık getirir misiniz?

C-4: Hanefi Mezhebine göre Kadınların avret mahalleri el, yüz ve ayaklar dışındaki her yer mahremdir. Ayakların açık olmasında âlimler arasında ihtilaf vardır. Bazı âlimler ayak mahrem olmadığı için kılabilir demişlerdir. En güzeli ihtilafı da dikkate alarak bayanların namazlarda çorap giymeleridir.

Şafi Mezhebine göre kadınların ayakları da mahremdir. Yalnız başına da olsa çorapsız namaz kılamazlar kılmaları da haramdır.

İmamı Şafiye göre çorapsız kılınan namazların olmaz sahih değildir.

S-5: Hocam bankalar memur emeklilerine promosyon adı altında yardım veriyor bunu alabilir miyiz helal midir? Ulusal kanallarda helal diyorlar siz ne diyorsunuz?

C-5: Promosyon yabancı bir kelimedir. Faiz denilse herkes anlayacak. Promosyon nema diyerek; Müslümanları bozmak için yapılan bir tuzaktır.

Banka kapitalist sistemde belli zenginlerin bir araya gelerek para alıp satmasıdır. Bunu promosyon diyerek veriyorlar. Bir emeklinin maaşı 1.500.- TL. Buna belli bir fazlalık para ilave ediliyor. Banka emeklilerin maaşını kullanıyor. Repoya veriyor. Bunun az bir kısmını da maaşa ilave ediyor.

Bu para alın teri değil veya benim paramı kar ve zarar ortaklığına alıp çalıştırmıyor. Neden bu fazla maaş ödeniyor. Bu para helal değildir. Bu parayı faizli bir müessese veriyor.

Buna helal diyenlerin kaynaklı delillerle ispat etmesi lazımdır.

S-6: Hocam bizim arkadaşlar namaz kılıyor. Ama Cuma namazına gitmiyor. Türkiye Şeriat Devleti değil. İmamlarda maaş alıyorlar, bunların arkasında namaz kılınmaz diyorlar ne dersiniz?

C-6: Cuma Namazı: Hicret esnasında Peygamber (sav) henüz Medine’ye ulaşmadı. Küba’ya 6.000 metre uzaklıkta Beni Salim yurdunda Ranuna mevkinde 622 yılında Farz kılınmıştır. İslam devleti henüz kurulmamıştı. Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu ve İlk okuduğu hutbe "Biliniz ki Allah (cc) bu yerimde ve bu yılımda bu mevkide bu günde cumayı farz kılmıştır. Kıyamete kadar farzdır. Gerek sağlığımda ve gerekse benden sonra, gerek adil bir imam gerekse fasık bir imam olduğu halde bir Müslüman küçümseyerek ve alay ederek cumayı terk ederse Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin. İşini rast getirmesin. Hiç bir özrü olmadığı halde 3 cumayı terk edenin kalbine Allah mühür vurur. Hz. Ömer (ra) halifeyken teravihe 2 imam tayin etmiştir. Biri kadınlara biri de erkeklere imam tayin edildi. Onlara maaş bağlamıştır. Cuma Namazı Kur’an ve Hadiste farz kılınmıştır. Farz edelim ki cuma farz değil kılanların bir kaybı yoktur ya farzsa ki farzdır kılmayanın durumu ne olur. Allah bunlara şuur basiret versin.

Not: Fıkıh Soru ve cevaplarını yazıyoruz. Ama okuyup İstifade eden var mı merak ediyorum.!!!