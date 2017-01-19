HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELİ
Konya'da etkili olan yoğun sis hava ulaşımını olumsuz etkiliyor
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Konya'da yoğun sis hava ulaşımını olumsuz yönde etkileniyor. Sis nedeniyle görüş mesafesinin iyice düştüğü Konya Havalimanında sabah 08.30'a kadar uçuşlar iptal edildi.
Yetkililer yolculardan uçuşlarla ilgili son bilgileri Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü-Konya Havalimanının internet sitesinden takip etmelerini istedil. Son 1 ayda Konya'da 130'ya yakın uçak seferi iptal edildi.
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