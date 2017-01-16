Diyarbakır'da polise saldırı: 4 şehit

Diyarbakır'da düzenlenen saldırıda 4 polis şehit oldu.

Dicle Üniversitesi arazisi içerisinde hafriyat dökülen alanın yakınlarında, yola önceden döşenen patlayıcı polis servis aracının geçişi sırasında patlatıldı.

Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Saldırıda 4 polis şehit oldu, 2 polis de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polislerden birinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Saldırı, üniversiteye gidenlerin de yoğun olarak kullandığı güzergahta yapıldı.

Saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Saldırıda yaklaşık 200 kilogram patlayıcı kullanıldığı belirlendi. Patlama nedeniyle yoldan geçen bir belediye otobüsünde hasar meydana geldi.

Saldırının ardından Emniyet Müdürü Tacettin Aslan bölgede incelemelerde bulundu.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Valilik'ten yapılan açıklamada, üniversitesi içerisindeki hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polis ekibini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında Sadi Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanmış patlayıcının infilak ettirilmesi suretiyle bombalı saldırı düzenlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre 3 polis memurumuz şehit olmuş 2'si ağır olmak üzere 3 polis memurumuz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yaralı polislerimize ise acil şifalar dileriz. Menfur terör saldırısının aydınlatılması için çok yönlü olarak inceleme başlatılmıştır. Terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir."

