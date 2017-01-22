Başkanlığa karşı değiliz

Konya’ya iki günlük program için gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milli Görüşçü Kuruluşlar Organizasyonu (MİLKO) binasının açılışına katıldı. Genel Başkan Karamollaoğlu'na Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları; Lütfi Yalman, Tacettin Çetinkaya, Saadet Partisi İl Başkanı Av. Hasan Hüseyin Uyar, AGD Genel Başkan Yardımcısı M. Ali Korkmaz, MİLKO Konya temsilcileri ile çok sayıda parti üyesi eşlik etti. Kurdeleyi ‘hayırlı uğurlu olsun’ temennisinde bulunarak kesen Karamollaoğlu, ülke sorunlarına değinerek, “Su bitti, deniz tükendi, inşallah bu kurumlar ülkeye yeni bir yol açacak” dedi.

KUCAKLAŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Açılışta kısa bir değerlendirme de bulunan Karamollaoğlu, Milli Görüş açısından büyük öneme sahip olan Konya’nın önemine değinerek “Erbakan hocamız kendi şehri olarak gördüğü Konya’dan bu hareket başladı. Cenab-ı Hakk hayırlı uğurlu etsin inşallah” şeklinde konuştu. Ülkenin en büyük ihtiyacının kucaklaşma olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, “Mecliste ve sokakta kavga var. Nereye giderseniz gidin sanki kavga usuldenmiş gibi bir her yerde görülüyor. Hayret ediyoruz. Diğer ülkelerde yaşanan görüntüler, ülkemizde de artık görülmeye başlandı” dedi.

BU İŞ BÖYLE DEVAM ETMEZ

Karamollaoğlu, bu gün mecliste görüşülen kanun tekliflerini beğenmediklerini kaydetti. “Kavga insanların düşünmesini engelliyor, sadece reaksiyoner hale getiriyor” diyen Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Nasıl ötekini küçük düşürürüm gibi bir havanın içine düşüyor insanlar. Biz Milli Görüşçüler olarak farklıyız. Bugünkü iktidarın da bugünkü siyasetin de suyu bitti, deniz tükendi. Bu böyle gitmiyor. Bunu söylediğimiz zaman sanki, kinden nefretten bunu söylüyormuşuz gibi bir şeye kapılıp, bize cevap veriyorlar. Biz sadece içinde bulunduğumuz şartlara bakıyoruz. Bu kurumlarımız da inşallah ülkeye çözüm üretmeye çalışmalı. Burada toplumu kalkındıracak, yeni projeler çıkaracak yeni işlere imza atılacağından ümitliyiz.”

ANAYASANIN BAZI MADDELERİ MAHSURLU

Yeni anayasa görüşmeleri ve başkanlık sistemi ile ilgili kendisine sorulan soruları da cevaplayan Karamollaoğlu, “Biz bu konuda ki bütün görüşlerimizi yazılı bir şekilde sayın Cumhurbaşkanı’na ve sayın Başbakan’a ilettik. Biz başkanlığa karşı değiliz, başkanlığın otoriter bir yapıya evrilmemesi için kuvvetler ayrımı prensibinin çok ciddi ve titiz bir şekilde gözetilmesi gerektiğini söyledik” diye konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Maddeler netleşti, meclisten geçti. Sayın Cumhurbaşkanı onayladığı takdirde de referanduma gidecek. Maddeler ile ilgili görüşlerinizi de kamuoyuna duyuracağız. Bazıları bunu abartıyor. Biz başkanlığa karşı değiliz, meclisten geçen şekliyle mahsurlu olduğunu düşünüyoruz.” Açılıştan sonra beraberindeki heyet ile Mevlana Türbesi’ni ziyaret eden Genel Başkan Karamollaoğlu; dua ederek, Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli’den müze hakkında bilgiler aldı.

EMRE ÖZGÜL