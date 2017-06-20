La Roche-Posay markası 30 yıldır bütün cilt tiplerinin farklı ihtiyaçlarına cevap vermekte olan cilt bakım ürünlerinin başında gelmektedir. 1975 yılında eczacı olan Rene Levayer tarafından dermatologların reçetelerine hiç çekinmeden yazabilecekleri bir ürün arayışındayken bu ürünleri üretebilmek adına da La Roche Posay markasını kurmuştur. Bu cilt bakım ürünlerini başarı ile yaratmak içinde 30 yıldır bu işin içindedir. La Roche Posay markası dünyada yaklaşık 25.000 dermatolog tarafından tavsiye edilen bir cilt bakım ürünleri markasıdır. Bütün La Roche Posay ürünleri nemlendirici, rahatlatıcı ve antioksidan özellikleri içeren La Roche Posay termal su ile formüle edilmektedir. La Roche Posay klinik olarak kanıtlanmış bir markadır. Üstün dermatolojiye sahip olan bu marka en yeni aktif bileşenleri içermekte olan ürünlerini de son gelişmelerden yararlanılarak üretmiştir.

La Roche Posay laboratuarları, Fransa’nın La Roche Posay şehrinde yer almaktadır. Burası Avrupa’nın termal dermatolojik merkezi olarak da kabul edilmektedir ve La Roche Posay markası ürünlerinde burada ki termal suları kullanmayı tercih etmektedir. Fransa’nın güneyinde yer alan bu kaplıcalara dört bir taraftan birçok hasta şifa bulmak adına gelmektedir. Bu suyun zengin kaynaklı bir su olduğu devlet tarafından da onaylanmıştır. Dermatologların tavsiye ettiği bir marka olan La Roche Posay’i çoğu müşteri memnuniyetle kullanmakta ve başarılarını sürekli dile getirmektedir.

La Roche Posay’in hassas ve güneşe karşı toleranssız ciltlere sahip kişiler için özel olarak geliştirdiği seri; Anthelios güneş serisi. Çok fazla bir şekilde tercih edilen bu ürün serisi patentli filtreleme sistemi Mexoplex sayesinde de uzun ve kısa UVA ışınlarına karşı tam koruma sağlamaktadır. Bu da tercih edilme sebebinin de bir göstergesi durumundadır.

La Roche Posay Anthelios’un içeriğinde yatıştırıcı ve rahatlatıcı etkisi bulunan La Roche Posay termal su bulunmaktadır. Ayrıca La Roche Posay Anthelios hızlıca emilim gösterir. Dokusu fazlasıyla hafif bir yapıda iken aynı zamanda suya karşı da oldukça dayanıklılık göstermektedir. La Roche Posay Anthelios güneş serisini bütün cilt tiplerine sahip olan kişiler sorunsuzca kullanabilmektedirler. Çünkü bu güneş serisi tüm ciltler için özel olarak geliştirilmiştir.

Şimdi sizlerle hep beraber La Roche Posay Anthelios XL Spf50 Güneş Sütünü inceleyelim. Bu ürünü kullanmaya uygun olacak olan cilt tipi orta derecede güneş ışığına maruz kalan ve hassas cildi olan kişilerdir. Bu güneş sütü yüksek derece de UVA ve UVB korumasına sahip olmakta olan bir üründür. Mexoryl SX ve XL filtreleri sayesinde de La Roche Posay güneş sütü geniş ve fotodengeli UVA/UVB koruması içermektedir. Ayrıca bütün aile bireylerinin kullanımına uygun olmakla beraber, kullanımına yeterli derece de ekonomik bir yapıdadır. Parfümsüz olan La Roche Posay güneş sütü komedojenik de değildir. İz bırakmayan ve yağlı olmayan özel formülü vardır ve aynı zamanda da suya dayanıklılık göstermektedir.

La Roche Posay Anthelios güneş sütünün kullanımına bakacak olursak bütün güneş koruyucular gibi bu ürünü de güneşe çıkmadan yaklaşık olarak yarım saat kadar öncesinde uygulamanız gerekmektedir. Ürünü önce yüzünüze ve sonra da vücudunuzun tamamına masaj yaparak, dairesel hareketler yardımı ile uygulamasını yapabilirsiniz. Ürünü göz çevresine uygulamaktan kaçınınız. Her iki saatte bir ürünü tazelemeniz gerekmektedir. Ayrıca da güneş sütünüzü suya girip her çıkmanız da yenilemeniz tavsiye edilmektedir.

La Roche Posay’in Anthelios serisinin bir de renkli BB kremi bulunmaktadır. Bu üründe yüksek koruma içermekte olan ve yüz için kullanılan bir üründür. Tercih edilmesinin sebeplerinden bir diğeri de ürünün içeriğinde raf ömrünü uzatan parabenin bulunmamasıdır. Renkli BB dokusu sayesinde cilt her zamankinden daha aydınlık, canlı ve sağlıklı görünümüne kavuşacaktır. Aynı zamanda cildinizi nemlendirirken kesinlikle yağlı his bırakmayacaktır. Kusurlarınızı tek adımda kapatan La Roche Posay Anthelios ürünlerini güvenle kullanabilirsiniz.

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