Konyaspor’da 5 oyuncu ile yollar ayrıldı

Atiker Konyaspor'da sözleşmesi sona eren beş oyuncu ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuza uzun süreden beri hizmet eden, son iki sezonda da Süper Lig üçüncülüğümüze ve Türkiye Kupası şampiyonluğumuza katkı sağlayan futbolcularımız, Dimitar Rangelov, Alban Meha, Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu ve Kibong Mbamba ile yollarımız ayrılmıştır. Kendilerine, camiamıza yaşattıkları gurur nedeniyle teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.