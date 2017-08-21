Antalya'da psikolog 

İşinin Ehli Psikolog

Deniz turizminin kalbinin attığı Antalya’da psikolojik danışmanlık almak için Antalya Psikolog’a başvurabilirsiniz. Antalya Psikoterapi çatısı altında tüm psikoterapi hizmetleri Psikoterapist Ali Bıçak tarafından sunulmaktadır. Siz değerli okuyucular, özverili, mesleğini seven ve mesleğinin en verimli çağındaki Uzman Psikolog Ali Bıçak’a ulaşmak isterseniz https://www.alibicak.com/ adresini tıklamanız yeterli. Buradan tüm sorulara cevap bulabileceğiniz gibi doğrudan iletişime geçerek de işinin ehliyle tüm soru ve sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz.

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Antalya hipnoz alanında Psikoterapist Ali Bıçak ile irtibata geçen herkesin çok memnun olduğu müşterilerin geri dönüşlerinden anlaşılmaktadır. Ayrıca şunu da ifade edelim ki alibcak.com sadece Antalya’da yaşayanlara değil tüm Türkiye’ye hitap etmektedir. Buradan hareketle psikoterapi kavramını bilimsel kaynakları da tarayarak özetlemeye çalışalım.

Her yönüyle Psikoterapi

Dar anlamıyla psikoterapi, bir anlamda kişinin davranış, düşünce ve duygularını, konuşarak ve ilişki kurarak değiştirme, iyileştirme anlamına gelmektedir.

Geniş anlama göre düşünüldüğünde kişiyi etkileyecek, değişime yol açacak her türlü telkin ve ikna içerikli konuşmanın psikoterapi olarak değerlendirilmesi mümkündür. Ancak klinik anlamda psikoterapiyi ele alacak olursak, psikoloji bilgisine dayalı bir şekilde, psikolojik rahatsızlıkların iyileşmesi için, danışanla terapist arasında olumlu bir ilişki içinde gelişen, bir takım özel tekniklerin de kullanıldığı bir uygulama olarak düşünülebilir.

Bir diğer tarife göre de psikoterapi, danışan ile psikoterapi alanında eğitim almış meslek çalışanı olan psikoterapistten meydana gelen sosyal bir ortamda, danışanın büyüyüp gelişerek kendini gerçekleştirmesine ve problemlerini kendi başına çözebilecek bir olgunluk ve bağımsızlık haline ulaşmasına yardım niyetiyle psikolojik yaklaşımlarla girişilen, belirli bir sistem ve planla yürütülen bir öğrenme ve etkileşim oluşumudur.

Yine geniş manada psikoterapiyi ruhsal açıdan acı çeken bir insanın daha üst konumdaki bir başkası tarafından, Heidegger’in tabiriyle, “ileriye yol açan ihtimam” barındıran bir diyalog içerisinde yardım almasıdır diye tanımlayabiliriz.

Psikoterapi denen bu yaklaşım, derin gelişme potansiyeli ve çok kutsal insani boyutu olan, varoluşsal bir duruştur. Bir anlamda psikoterapi, K. Wilber’in işaret ettiği gibi, insanları düştüğü ikilemlerden olabildiğince kurtarıp kişiyi bir adım daha yukarıya çıkarabilme çabasının adıdır denilebilir.

İnsanı çok katmanlı bir binaya benzetirsek, terapi, alt katların dar, karanlık ve kasavetli alanına hapsolmuş, sıkışıp kalmış, acı çeken insanı, bir üst kata çıkarabilen çaba, gayret ve yöntemleridir diyebiliriz. Genel bir ifadeyle dile getirildiğinde psikoterapi, bireyin yaşadığı duygusal çatışmaları çözümlemeye yönelik, bu çatışmalardan ortaya çıkan kaygı, gerilim ve çöküntüleri azaltmayı amaçlayan, psikolojik uyum düzeyini artırıcı ve kişiler arası ilişkileri olgunlaştırmaya dair teknik ve yöntemler bütünüdür

Bu yöntem, konu hakkında eğitim almış bir kişinin, danışanın rahatsızlığı çerçevesinde semptomları ortadan kaldırmak, bunları ayarlamak veya en azından geciktirmek, var olan düzensiz davranış örüntüleri için düzeltmeye yönelik müdahalede bulunmak, olumlu kişilik gelişimini teşvik gibi amaçlarla danışanla hassas, mesleki bir ilişki kurmaktır.

Buraya kadar çeşitli akademik ve bilimsel kaynaklardan anlatmaya çalıştığımız psikoterapiyi uygulamalı olarak insan ruhunda resmeden Antalya Psikoterapi her derdiniz devasıdır.