Yüzlerce çocuğun yüzü oyuncaklarla güldü

Yaklaşık 200 çocuğa oyuncaklar ve çeşitli hediyeler veren grup gönüllüleri ihtiyaç sahibi aileleri de unutmadı. Köylerdeki onlarca ihtiyaç sahibi aileye gıda kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu. Tamamen gönüllülük esasına dayalı çalışma yapan grup yöneticileri şehir merkezi , köy,kasaba demeden her çocuğa verilecek bir oyuncakları olduğunu belirterek Konya ili Akören ilçesine bağlı Karahüyük, Alan ve Avdan Mahalleleri’nde 200’ün üzerinde çocuğa oyuncak çikolata, meyve suyu, kraker, ayakkabı yardımı yaparak çocuklarla bir araya geldi.

Bunun yanında grup üyeleri bu köylerde belirlenmiş onlarca aileye gıda yardımı yaparak ailelerin ve köy halkının hayır dualarıyla ve çocukların sevinç çığlıklarıyla karşılandı. Yardım yapmak İçin mesafelerin uzaklığının önemli olmadığını belirten grup üyeleri yeryüzünde oyuncaksız çocuk kalmayacak güne kadar çalışmalarının devam edeceğini dile getirdiler. Ramazan ayının başlangıcında Kızılay aracılığıyla Suriye'ye insani yardım TIR’ı ve oyuncak TIR(ı gönderdiklerini belirten grup üyeleri sokakların uyuşturucu ve buna benzer kötü alışkanlıklarla istila olmaması İçin bu günden çocuklarımızı anlamalı ve onlara sahip çıkmamız gerektiğini dile getirdiler. Önümüzdeki haftalar içerisinde yetimhanelerde program düzenlemek istediklerini dile getiren grup yönetimi destek olan tüm üyelerine teşekkür ettiklerini ifade etti.

HÂLİD ŞEN merhabahaber.com