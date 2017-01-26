Kudret narı şifa deposu

“Acayip Elma” ve “Papara” diye de anlandırılıyor. Kabakgiller ailesine mensup. Genellikle Sonbahar'da toplanır. Alternatif tıp içerisinde kendine önemli bir yer bulan, iyileştirici yönleri ortaya çıktıkça her ülke için vazgeçilmezler arasında yer alan Kudret narı. Artık Konya'da da Kudret narı yetiştiriliyor. Yüksek oranda E vitamini ve kaliteli protein içeren Kudret narı; zeytinyağlı, ballı ve macun haline getirilip satılıyor. Yaylapınar'da kudret narı yetiştiren ve dükkanında satışa sunan Eymen Baharatçılık İşletme Sahibi Mustafa Özince, vatandaşın bitkiye büyük bir ilgi gösterdiğini söylüyor.

KALICI TEDAVİ ETKİSİNE SAHİP

Kudret narı bitkisi hakkında önemli bilgiler veren Özince, bitkinin özellikle mideye iyi geldiğini belirtti. Kudret narının kolit, ülser, 12 parmak, gastrit, asit fazlası gibi mide bağırsak sistemine bağlı tüm hastalıkları kalıcı ve kesin tedavi ettiğini söyleyen Özince, “Ölçülü kullanıldığı vakit bu bitkinin faydası saymakla bitmez. Bu, bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. Tadı biraz kötü. Kudret narı; karaciğeri destekler. Egzama ve sedefe fayda verir. Yara ve iltihapları giderir. Bağırsak tembelliğini giderir. Hücre yeniler. Rahim yaralarına fayda verir. Lapası, yanık ve yaralara iyi gelir” dedi.

TÜKETME ŞEKLİNE DİKKAT EDİN

Bitkinin kullanımı tedavi şekline ve tazeliğine göre farklılık gösteriyor. Tüketicileri bu konuda uyaran Özince, “Tazesi için olgunları balla karıştırılarak tüketilir. Olgunlaşarak kavuniçi rengini alan Kudret narı, tabakta ezilir. Bir miktar balla karıştırılıp, sabahları aç karnına 1 çorba kaşığı yenilir. Üzerine hiçbir şey kullanılmaz” şeklinde konuştu: “Tazesi olmadığı zaman çekirdekleri temizlenir ve küçük küçük doğranır” diyen Özince, şunları kaydetti: “Daha sonra balla karıştırılır. Ağzı kapalı şekilde yaklaşık bir ay kadar bekletilen karışım, hafif sulanabilir. Bu durumda şeker hastaları dikkatli olmalı. Çünkü bu karışım onlar için sakıncalı olabilir. Onlara genellikle zeytinyağı ile yapılan karışımı öneririm. Zeytinyağı, meyvenin içindekilerini daha kolay emer. Ayrıca Kudret narı, yanıklar, kesikler ve yaralar için kullanılıyor. Egzama, yara gibi cilt hastalıklarında da iyileştirici özelliğe sahip.”

AŞIRISI KARACİĞERE ZARAR VEREBİLİR

Kudret narının faydalarını anlattıktan sonra bazı yan etkilerinin de olduğunu ifade eden Özince, hamile kadınların düşüğe karşı bu bitkiyi kullanmaması gerektiğini söyledi. Tohumlarını aşırı tüketen kişide ateş, kusma ve baş ağrısı da olabileceğini vurgulayan Özince, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar hep yararlı etkileriyle gündemde olan kudret narının zararlı konusunda bilinen bir etkisi bulunmamakla birlikte, bilinçsiz şekilde kullanımı zararlı olabiliyor. İnsülin kullanan hastaları bir kez daha uyarmak istiyorum. Kudret narı, ani şeker düşürme özelliğine sahip. Aşırı tüketim karaciğerde kalıcı etkiye sebep olabilir.”

NEMLİ HAVA VERİMİ YÜKSELTİR

Bahçesinde Kudret narını nasıl yetiştirdiğini dile getiren Özince, bitkinin nemli havayı çok sevdiğini belirtti. Bitkinin suyu çok sevdiğini ve dikim yapmadan önce arazinin hazırlanması gerektiğini de söyleyen Özince, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Bu bitki aslında her tarafta da yetiştirilebilir. Hafif killi, tınlı ve kumlu topraklara ekilen kudret narı düzenli olarak sulandığında, özellikle nemli iklimlerde daha iyi adaptasyon sağlar. Hava sıcaklığının yükselmesi bitkinin çiçeklenme oranını azaltır. Bu nedenle en iyi sıcaklık 20-25 derece arasındaki bölgelerdir. Bu şekilde daha iyi verim alınır. Bu özellikler göz önünde bulundurulmalıdır.”

EMRE ÖZGÜL merhabahaber.com