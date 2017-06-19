Konyalı şehidin cenazesi memleketine getirildi

Tunceli'nin Nazimiye kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Erol'un naaşı askeri uçakla Konya'ya getirildi.

Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Erol'un naaşı askeri uçakla Konya Havaalanı'na getirildi. Askeri ve mülki erkan tarafından karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehidin naaşının cenaze aracına götürülmesi sırasında şehidin ablası Havva Kaya ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Seydişehir ilçesine götürüldü.