Maden suyunun bu faydasını daha önce duymadınız!

Maden suyu halk arasında sindirim sistemini düzene sokması ve hazmı kolaylaştırması ile bilinir. Eskiden beri kullanılan maden suyunun, çeşitli hastalıklara ve insan sağlığına şifa olduğu belirlenmiştir. Şifa kaynağı olmasının en önemli nedenleri arasında içerisinde bulunan magnezyum ve potasyum mineralinin var olmasıdır.



Maden suları magnezyum ve potasyum dışında içinde, fosfor, sülfat, demir bakır, çinko gibi birçok mineral barındırıyor.



Beyinde oluşacak hastalıkları engelliyor:



Maden suyu, yapısında yer alan zengin mineraller sayesinde vücutta biriken alüminyum fazlalığının atılmasını sağlıyor. Böylelikle alzheımer ve hafıza kaybı gibi nörolojik hastalıkların oluşmasını engelliyor.



Maden suları, kişinin hafıza faaliyetlerini hızlandırıp konsantrasyonunun artmasına yardımcı oluyor.

Stresi azaltıyor:

Günde içilen 2 şişe maden suyu, stresi azaltıp bağışıklık sitemini güçlendiriyor. Böylelikle gün içinde dinç ve zinde hissetmenizi sağlıyor.



Kemik gelişimini destekliyor:

İçerisinde bulunan mineraller sayesinde kemik ve diş sağlığı açısından da oldukça etkili olduğu söyleniyor. Tüketimi abartılmadığı takdirde ergenlik döneminde tüketilen maden suyu, kemik gelişimini önemli ölçüde destekliyor.

Ayrıca yaşlılara osteoporoz riskini azaltmasından dolayı içilmesi tavsiye ediliyor.

Kötü kolesterolün önüne geçiyor:

Damarlarda ve dokularda biriken kirli kanın vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Bu etkisi ile kalp sağlığınızı da koruyor ve kalp krizi riskini en aza indiriyor.