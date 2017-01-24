Zonguldak’taki FETÖ davası

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başlayan 84 sanıklı duruşmada 12 sanığın ifadesi alındı.

Zonguldak'ta aralarında FETÖ'nün elebaşısı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 15'i firari 84 sanıklı davanın ilk duruşması tamamlandı. Soruşturmada tutuklu 69 sanık 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 8 saat süren duruşmanın iki saati kimlik tespiti ile tamamlandı. Duruşmada ayrıca 200 sayfalık iddianameye de yer verildi. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık", "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklardan 12'sinin ifadesi tamamlandı.

Tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli miktarlarda hapis cezası ile cezalandırılması talep edilen tutuklu sanıkların tamamının ifadesi alınamaması sebebiyle duruşma yarına ertelendi.