Zonguldak’ta yoğun sis etkili oldu

Zonguldak Ereğli karayolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren olumsuz hava koşullarına girerken şehir merkezi başta olmak üzere Zonguldak'ı yoğun sis kapladı. Zonguldak Ereğli Karayolunda ise yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 10 metreye kadar düşerken, emniyet yetkilileri şoförleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.