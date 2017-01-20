Zonguldak’ta yaklaşık 105 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Zonguldak'ta, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi sonunda 105 bin 508 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Milli Eğitim İl Müdürlüğü'ne bağlı 4 bin 445 derslikte öğrenim gören 105 bin 508 öğrenci karne sevinci yaşadı. 23 Ocak 2017 tarihinde yarıyıl tatiline girecek olan öğrenciler 10 gün tatil yapacak. Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 6 Şubat 2017 tarihinde başlayıp 9 Haziran 2017 tarihinde sona erecek.

Sabah erken saatlerinde okullarına giden öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. Öğretmenlerin karneleri dağıtmasıyla birlikte başlayan heyecan; yerini sevinç ve hüzne bıraktı. Bazı öğrenciler karnelerindeki zayıf notlara üzülürken, bazıları ise notlarının iyi olmasına sevindi.