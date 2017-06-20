Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ekiplerce gözaltına alınan dört şüpheli Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında meslekten ihraç edilen polis memurları M.K., A.K., din görevlisi S.Ö. ve eşi R.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki sorguları tamamlanan şüpheliler, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.