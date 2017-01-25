Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası kapsamında 15'i firari 69'u tutuklu sanığın yargılanmasına ikinci gün de devam ediliyor.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşma kapsamında 69 tutuklu sanık cezaevi araçları ile adliyeye getirildi. Davada 15'i firari sanığın arasında örgütün elebaşısı Fetullah Gülen de yer alıyor. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sanıklardan 13'ünün dünkü mahkemedeki ifadeleri tamamlandı.

Duruşma; diğer tutuklu sanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam edilecek. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli miktarlarda hapis cezası talep ediliyor. Dava kapsamında adliye önünde de geniş güvenlik önlemleri alındı.