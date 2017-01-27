Zonguldak’ta FETÖ davası

Zonguldak'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 69 tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2'si kadın 69 tutuklu sanık ve avukatları katıldı. Sanıklar savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti. 3 gün önce başlayan duruşmada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamalarının yöneltildiği sanıklardan 69 sanığın savunması tamamlandı. Mahkeme heyeti, sanık sayısını ve bu kişilerin tekrar cezaevine götürülecek olmasını dikkate alarak, duruşmayı 30 Ocak 2017 tarihine erteledi.