Zonguldak sular altında kaldı

Zonguldak'ta dün öğlen saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle gece su baskınları yaşandı. Kent merkezi ve Kozlu ilçesinde ekipler alarma geçti. Zonguldak-Kozlu sahil yolu başta olmak üzere bir çok yol sular altında kaldı. İşyerlerini açan esnaflar ise su basan dükkanlarında temizlik çalışması yaptı.

Zonguldak kent merkezinde sağanak yağış gece saatlerinde şiddetli yağışa dönüştü. Kentin bir çok noktasında ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Tır Parkı kavşağı başta olmak üzere şehirlerarası otobüs terminallerini de su bastı. Zonguldak-Kozlu sahil yolunda tıkanan mazgallar nedeniyle ulaşım durdu. Milli Egemenlik Caddesi Emniyet Müdürlüğü kavşağından itibaren yolu kapatan trafik ekipleri, Zonguldak-Kozlu güzergahını İncivez Mahallesi istikametinden verdi.

Kozlu ilçe girişindeki kavşak da sular altında kaldı. Kozlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede mazgal açma çalışmalarını sürdürdü. İlçedeki bazı işyerlerini su bastı. Durumu haber alan işyeri sahipleri; sular altında kalan işyerlerinde su tahliyesi yaptı. Bazı işyerlerinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Ekiplerle birlikte çalışmalara destek veren Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, "Kozlumuz yüksek bir yağış aldı. Önceden aldığımız tedbirler dolayısıyla çok ufak hasarla atlattık. Bir kaç esnaf arkadaşımızın dükkanlarına su girdi. Tahliye yapıyoruz. Diğer önlemlerimizi alıyoruz. Sahil yolunda sıkıntı var, oraya müdahale ediyoruz. Kısa sürede normal hayata döneceğiz. Meteoroloji bizi uyardı, biz de vatandaşlarımızı uyardık. Bunun da etkisi oldu. Biz de ekiplerimizin yanında bulunalım, kontrol edelim diye buradayız. Yağmur şu anda durmuş durumda, yeniden yağış durumuna göre hepimiz ayaktayız" diye konuştu.

Öte yandan biriken yağmur suları Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü'ne doldu. Sular altında kalan kampüs girişinde güvenlik görevlileri duruma müdahale etmeye çalıştı. Ekiplerin Kozlu ve Zonguldak kent merkezindeki çalışmaları sürüyor.