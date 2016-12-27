Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta karşılaşmasında sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta karşılaşmasında sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada ceza sahası önü sol çaprazdaki Adriano'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Talisca'nın vuruşunda top kaleci Soner'de kaldı.
72. dakikada Olcay'ın sol kanattan attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Şişmanoğlu kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
90+1. dakikada Gökhan İnler'in ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Kerim Frei'n vuruşunda top dışarı gitti.
Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx
Beşiktaş: Tolga xx, Beck xx, Fatih Aksoy xx, Atınç xx, Adriano xx (Enes dk. 76 x), Tolgay xx (Eslem dk. 71 x), Gökhan İnler xx, Kerim xx, Talisca xxx (Aras dk. 60 x), Olcay xxx, Ömer xx
Yedekler: Utku Yuvakuran, Sezer Yıldırım, Hamza Küçükköylü, Sedat Şahintürk
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Boluspor: Soner xx, Fatih xx, Necati xx, Arapi xx, Özgür Özkayaxx, Burak xx (Özgür İleri dk. 46 x), Cengiz xx, Cumali xx, Tunahan xx (Yusuf dk. 46 x), İsmail xx (Furkan dk.76 x), Ozan xx
Yedekler: Melih, Hakan, Emrullah, Kutay
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Talisca (dk. 34), Ömer (dk. 72) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Cengiz (Boluspor), Talisca, Tolgay (Beşiktaş)
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