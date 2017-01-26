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Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

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Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Hakan'ın ceza sahasına ortasına açtığı topa uzanan Umut'un vuruşunda topu kaleci Utku kornere çeldi.

77. dakikada gelişen Kayserispor atağında Erdem'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Nguemo'nun vuruşunda top üstten auta gitti.

79. dakikada Hakan'ın ortasında top kaleci Utku'dan sekerek Welliton'un önünde kaldı. Welliton'un vuruşunda top üstten auta çıktı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Muammer xx, Douglas xx (Levent dk. 45 xx), Mabiala xx, Erkan Kaş xx, Hakan xx, Nguemo xx, Kubilay xx, Deniz xx (Varela dk. 45 xx), Umut Sönmez xx, Erdem xx, Furkan Yaman xx (Welliton dk. 58 xx)

Yedekler: Vedat, Anıl, Efe Halil

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Beşiktaş: Utku xx, Mitrovic xx, Fatih Aksoy xx, Nukan xx, Rhodolfo xx, Veli Kavlak xx, Necip xx, Aras xx, Sedat xx (Anıl Tekeli dk. 86 xx), Gökhan İnler xx, Ömer Şişmanoğlu xx (Muhammed Enes dk. 15 xx, Oğuzhan Aydoğan dk. 75 xx)

Yedekler: Hüseyin Yılmaz, Abdullah Çelik

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Sedat (dk. 22) (Beşiktaş), Erdem (dk. 26) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Nukan, Necip (Beşiktaş), Varela (Kayserispor)

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