Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında Osmanlıspor, sahasında Kırklarelispor'u 3-0 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında Osmanlıspor, sahasında Kırklarelispor'u 3-0 yendi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada ceza sahasının hemen dışından rakip oyuncudan topu çalan Enis Çeliksu'nun şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
64. dakikada Aykut Demir'in hatalı geri pasında topu kapan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Enis Çeliksu, meşin yuvarlağı auta yolladı.
65. dakikada Umar'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru açtığı ortada topla buluşan Rusescu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0
67. dakikada Regattin'in ceza sahasının hemen dışından çekti sert şutta meşin yuvarlak direkten auta çıktı.
84. dakikada ceza sahası sağ iç çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Vrsajevic topu auta gönderdi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Kamil Çetin xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Aykut Demir x, Mehmet Güven xx, Pinto xx, Regattin xx (Sinan Kurt dk. 78 xx), Rusescu xx, Aminu Umar xx (Adam Maher dk. 73 xx), Musa Çağıran xx Muhammed Bayır (dk. 60 xx), Koulossa xx, Numan Çürüksu xx
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Szukala, Vaclav Prochazka, Delarge
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Kırklarelispor: Meriç Bayram xx, Saffet Gurur Yazar xx, Soner Birinci xx, Muhammet Uğur Kalço xx (Mustafa Soytaş dk. 46 x), Enis Çeliksu x, Ahmet Baykal xx, Barış Bakır x (Oğuzhan Erdoğan dk. 78 x), Celal Aras xx, Özkan Toprak xx, Nazif Şener x (Davut Babur dk. 46 x), Ahmet Devret xx
Yedekler: Polat Keser, Osman Torun, Sedat Debreli, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Ekrem Al
Goller: Regattin (dk. 12), Rusescu (dk. 45 ve 65) (Osmanlıspor)
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