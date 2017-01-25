Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u ağırladı. Konuk ekip, genç oyuncusu Mert'in attığı golle deplasmanda 1-0 kazanmasını bildi. Bursaspor gruptan elenirken, liderliği kaptıran Ümraniyespor, bir sonraki turda Atiker Konyaspor'la eşleşti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Ümraniyespor'un kazandığı serbest vuruşu Mehmet kullandı. Ceza sahası içinde Bulut dokundu ancak kaleci Muhammed gole izin vermedi.

53. dakikada Mehmet sol kanattan bindirdi. Ortasında Mücahid kayarak vurdu ancak Bursaspor kalecisi Muhammed yine başarılıydı.

76. dakikada Bursaspor atağında oyuna yeni giren Berke sol kanattan ceza sahası içine gönderdi. Mert, savunma ve kalecinin anlaşmazlığını iyi değerlendirerek topu ağlara gönderdi. 0-1

80. dakikada Bursaspor kontratağında Mert, savunmanın arkasına kaçan Furkan'ı çok iyi gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan genç futbolcu, aşırtma yapmak istedi ancak topu dışarı gönderdi.

90. dakikada Mert'in çıkardığı topta Onur ceza sahası dışından sert vurdu. Ümraniyespor kalecisi Muhammed son anda topu çizgide tutmayı başardı.

92. dakikada Furkan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Stancu kullandı. Vuruşunda top üst direkten geri döndü.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Engin xx, Muhammet Yumak xx, Özgür Ertem xx

Ümraniyespor: Süleyman xx, Mustafa xx, Mücahid xx, Ömer xx, Mehmet xxx (Erol dk. 78 x), Tarık xx, Salifu xx, Bulut xx, Bahadır xxx, Burak xx (Beleck dk. 46 x), Abdullah xx (Samet Asatekin dk. 62 xx)

Yedekler: Metin, Oğuz, Samet Rakipoğlu, Timur

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Bursaspor: Muhammed xxx, Ertuğrul xx (İsmail dk. 46 xxx), Jovic xx, Onur xx, Rüştü xxx, Faty xx, Furkan xx, Mert xxx, Berkay xx, Sercan xx (Berke dk. 75 xx), Sinan xx (Stancu dk. 46 xx)

Yedekler: Ataberk, Del Valle

Teknik Direktör: Tunahan Akdoğan

Gol: Mert (dk. 76) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Abdullah, Salifu, Mustafa (Ümraniyespor), Berkay, Faty (Bursaspor)