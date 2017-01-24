Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda ikincilik için mücadele eden Galatasaray ve 24 Erzincanspor, TT Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı ilk yarıyı Galatasaray 3-2 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada gelişen atakta topla buluşan Podolski, ceza sahasına girer girmez şutunu çıkardı ve takımını öne geçirdi. 1-0

10. dakikada savunmanın arkasına çok iyi sarkan Podolski, yerden düzgün bir vuruşla topu köşeye gönderdi. 2-0

12. dakikada sol kanattan seri çalımlarla ceza sahasına giren Bruma'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

15. dakikada gelişen 24 Erzincanspor atağında Yasin Dülger'in ceza sahası dışından düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

18. dakikada Podolski soldan ortasında Garry Rodrigues, boş pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.

25. dakikada kullanılan serbest vuruşta barajdan seken topu Ahmet Kaan Ergün tamamladı. 2-2

27. dakikada gelişen Galatasaray atağında savunmadan dönen topa Garry Rodrigues'in bekletmeden vuruşunda top filelere gitti. 3-2

43. dakikada Podolski'nin soldan son çizgiye inip içeriye çıkardığı ortada Bruma karşı karşıya pozisyonda topu auta attı.

Stat: TT Arena

Hakemler: Serkan Tokat xx, Erdem Bayık xxx, Engin Erdem xxx

Galatasaray: Cenk x, Ahmet xx, Linnes x, Semih x, Sabri xx, Sneijder xx, Rodrigues xxx, Bruma xxx, Josue xx, De Jong x, Podolski xxx

Yedekler: Batuhan, Cavanda, Soner, Yasin, Selçuk, Birhan, Kerem

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

24 Erzincanspor: Ahmet Burgaz xx, Alparslan xx, Cebrail xx, Safa x, Ömer xx, Ahmet Kaan Ergün xxx, Cenk xxx, Yasin xxx, Oğuz xxx, Zeynel xx, Ali Han xx

Yedekler: Nurettin, Umut, Güney, Erdi, Ahmet Güney, Barış, Aybars

Teknik Direktör: Serdar Sabuncu

Goller: Podolski (dk. 4 ve 10), Garry Rodrigues (dk. 27) (Galatasaray), Yasin (dk. 15), Ahmet Kaan Ergün (dk. 25) (24 Erzincanspor)

Kırmızı kart: De Jong (dk. 31) (Galatasaray)

Sarı kart: Ömer (24 Erzincanspor)