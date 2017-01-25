Ziraat Odası Koordinasyon Başkanlığı’na indirimli sağlık hizmeti

Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanlığı ile Medical Park Antalya Hastane Kompleksi arasında sağlık hizmetleri protokolü imzalandı.

Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanlığı arasında gerçekleşen imza töreninde Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Nazif Alp ve Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Kurumsal Pazarlama Müdürü Seçil Turhan Çavuşoğlu yer aldı.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nin sunmuş olduğu kaliteli sağlık hizmetinden indirimli olarak faydalanabilecekleri protokolü imzalamaktan mutluluk duyduklarını belirten Koordinasyon Başkanı Nazif Alp, "Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne teşekkür ediyor, her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.