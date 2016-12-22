Zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Evciler ilçesi Gökçek Köyü Kavşağında meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede buzlanmadan kaynaklı meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kamyon ve otomobillerinde karıştığı trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Denizli karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.