Zeytinburnu’nda arama kurtarma çalışması sona erdi
Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binanın enkazı altında arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma işlemlerine başlandı.
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Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binanın enkazı altında arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma işlemlerine başlandı.
Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde 7 katı bina çökmüş, enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetmiş 17 kişi ise yaralanmıştı.
Ekipler yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından arama kurtarma çalışmalarını sona erdirdi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından bölgede enkaz kaldırma temizlik işlemine geçildi.
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