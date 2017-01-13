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Zeytinburnu’nda arama kurtarma çalışması sona erdi

Zeytinburnu’nda arama kurtarma çalışması sona erdi

Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binanın enkazı altında arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma işlemlerine başlandı.

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Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binanın enkazı altında arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma işlemlerine başlandı.

Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde 7 katı bina çökmüş, enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetmiş 17 kişi ise yaralanmıştı.

Ekipler yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından arama kurtarma çalışmalarını sona erdirdi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından bölgede enkaz kaldırma temizlik işlemine geçildi.

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