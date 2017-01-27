Zeytinburnu Belediyesi’nden kan bağışı kampanyasına destek

Zeytinburnu Belediyesi çalışanları Türk Kızılayı'nın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi. Belediye personeli kan bağışında bulunarak, kan bağışının önemine dikkat çekti.

Zeytinburnu Belediye personeli, belediye binasında kurulan alana gelerek kan verdi. Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kasap da belediye çalışanlarıyla birlikte kan bağışı çağrısında bulundu.

Kan bağışı sonrası konuşan Kasap, "Dünyada ve ülkemizde bir çok mazlum, hasta insana el uzatan Kızılay kurumumuz, kan stoklarındaki düşüşten dolayı yaptığı davetten sonra biz de Zeytinburnu Belediye Meclisi olarak iktidar partisi de, muhalefet partisi de bütün gruplar karar aldık. Toplu bir kan bağışında bulunarak hem ilçemizdeki vatandaşlarımıza örnek olmak, hem de kan stoğuna katkıda bulunmak adına geldik burada kan bağışında bulunuyoruz. İnşallah hayırlar olur ve gerekli kan stoğuna kısa bir zamanda ulaşılır. Zaten bu da gösteriyor ki Kızılay'ın davetinden sonra müthiş bir bağış kampanyası başladı. Vatandaşlarımız çok duyarlı bu konuda. İnsanlarımız kan bağışında bulunuyorlar" dedi.

"Üç ayda bir kan veriyorum"

"Kızılay'a üç ayda bir kan veriyorum" diyen belediye personeli Hüseyin Balta ise, "Denk gelirse hastanelerde veriyorum. İhtiyaç olduğu için, daha sağlıklı olmak için, hastaların ihtiyacı olduğu zaman hemen gidiyorum" şeklinde konuştu.

Bir başka belediye personeli Sevcan Sarıkaya da, "Sağlıklı bir yaşam için kan vermeyi öneriyorum. Zeytinburnu Belediyesine çok çok teşekkür ederim. En azından kanımızın nereye gittiğini biliyoruz. Sağlıklı bir yaşam için kan vermeyi öneriyorum. Çünkü vücuttan alınan her kan taze kan olarak döneceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kan veren belediye personeline soda ve bisküvi ikram edildi.