Zeytinburnu açıklarında batmaya başlayan kuru yük gemisi karaya oturdu

Zeytinburnu açıklarında demirli halde bulunurken batmaya başlayan kuru yük gemisinin karaya oturduğu belirtildi. Hacizli olduğu belirtilen geminin 2014'ten beri bu alanda olduğu öğrenildi.

Zeytinburnu açıklarında demirli haldeki "Bereket" adlı kuru yük gemisi akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak batmaya başladı. İki bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki geminin batmaya başlaması dolayısıyla olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 1 römorkör ve 2 tahlisiye botu gönderildi.

Büyük bir kısmı batan geminin karaya oturarak durduğu kaydedildi. Herhangi bir mürettebatın bulunmadığı gemi çevresinde ekiplerin aldığı önlemler sürüyor. Ekipler gemi çevresinde olası bir yakıt veya yabancı maddenin sızarak denizi kirletmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Geminin 2014 yılından beri Zeytinburnu açıklarında demirli olduğu ve borçları nedeniyle de gemi üzerinde haciz kararının bulunduğu öğrenildi.