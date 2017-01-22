Zehir tacirleri polisten kaçamadı

Kahramanmaraş'a uyuşturucu sevkıyatı yapan bir kadın 4 kişi polisten kaçamadı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince Adana yolu üzerinde 46 plakalı lüks aracı takibe aldı. Aksu Köprüsü girişinde otomobili durduran polis, araç içerisindeki 4 kişiyi etkisiz hale getirdi. Otomobil içerisinde bulunan Rıdvan D. (35) ve Bedrettin D. ( 39), Seyfi K. (36) ile Fatma Ç. (25) gözaltına alınırken, araç içerisinde yapılan detaylı aramada 330 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.