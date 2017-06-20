Zade Vital'le yazın keyfini çıkarın

Yaz mevsiminin en korkutucu yanı, kuşkusuz güneşin zararlı etkileri... Güneş lekelerine karşı önlem almak istiyorsanız cildinizi doğal ürünlere teslim edin Yapılan araştırmalar, susam yağında bulunan E vitamini, sesamol ve sesamolin adı verilen antioksidan bileşiklerin yaz aylarında harici kullanımı ile 35 faktöre kadar güneşin zararlı ışınlarına karşı korunmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Doğal yöntemlerle bronzlaşma sağlayan susam yağı, ceviz yağı ile birlikte cilt lekelenmelerine karşı haricen destek oluyor. Ayrıca yapılan araştırmalar kayısı çekirdeği yağının da ciltteki lekelenme sorunlarında, akut cilt morluklarında ve cildin beyazlatılmasında haricen destek amaçlı kullanılabildiğini ortaya koyuyor.

Nasıl Kullanılmalı?

Güneş lekelenmeleri için 3 birim Zade Vital® Cold Pressed susam yağı ve 1 birim Zade Vital® Cold Pressed ceviz yağı karıştırılmalıdır. Sabah ve öğleden sonra güneşe çıkmadan 30 dk. önce ince bir tabaka halinde sürülmesi yeterli oluyor. Bu kombinasyonun kullanımına ek olarak gece yatmadan önce Cold Press kayısı çekirdeği yağını lekeli bölgeye ince bir tabaka halinde uygulayabilirsiniz.

Hindistan Cevizi Yağı ile baştan aşağıya vücudunuzu nemlendirin…

Yaz aylarının etkisiyle yıpranan saçlara ve kuruyan ciltlere doğal bir dokunuşla yeniden hayat kazandırabilirsiniz. Yapılan araştırmalarda hindistan cevizi yağının deri hidrasyonunda iyileşmeye destek olduğu ve nemlendirici olarak kullanıldığında da etkili ve güvenilir olabileceği belirtiliyor.

Hindistan cevizi yağının yapısında bulunan laurik asit sayesinde, saç gövdesine ulaşabildiğini, böylece yıpranmış saç uçlarına bakım yaparak yumuşak ve parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı olabiliyor.

Nasıl Kullanılmalı?

Zade Vital® Cold Pressed Hindistan Cevizi Yağı günde birkaç kere, gerek görülen yere ince bir tabaka halinde sürülebiliyor.

Daha Sağlıklı Ciltler İçin Combo Derma

Zade Vital® Combo Derma, vücudun günlük Omega 3-9, vitamin (A, D, E), mineral ve eser element ihtiyaçlarını karşılıyor, cildin güzelleşmesini sağlamak amacıyla besin desteği olarak kullanılıyor. Zade Vital® Combo Derma’da yer alan;

Isırgan Tohumu Yağı: Isırgan tohumu yağı, zor elde edilen ama tıbbi açıdan çok yararlı bir yağdır. Avrupa’da Jugendöl (Gençlik yağı) olarak bilinmektedir. İçeriğindeki AHA (Alfa Hidroksi Asit), cildin mezoderm tabakasında yer alan epitel hücrelerin oksidasyonunu engeller, hücreleri yeniler ve bağ dokusunu güçlendirir. Özellikle sebore, kepek gibi saçlı cilt sorunlarına karşı kullanılabilir. Isırgan tohumu yağının saç köklerini beslemeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

Çörek Otu Yağı: Cold Press yöntemi ile elde edilen sabit bir yağdır. Çörek otu tohumu yağı, esansiyel yağ asitleri içeriği açısından zengin olup antioksidan etki göstererek cilde zararlı olan serbest radikalleri ortadan kaldırır. Ayrıca içeriğindeki timokinon ve esansiyel yağ asitlerinden ötürü ekzema, atopik dermatit, psoriazis (sedef) ve vitiligo gibi cilt hastalıklarının tedavisinde de destek olarak kullanılabileceği belirtilmektedir.

Nar Çekirdeği Yağı: Nar çekirdeği yağında, nar çekirdeğine özel punisik asit (Omega 5) bulunmaktadır. Güçlü antioksidan özelliklere sahip olan punisik asit, son yıllarda en çok ilgi çeken esansiyel yağ asitlerinden birisidir. Nar çekirdeği yağı antiaging (yaşlanma etkilerini geciktirici) ve antiinflamatuvar (yangı giderici) özellikleri ile cilt sağlığına destek olur.

Rüşeym Yağı: Rüşeym, buğday tanesinin embriyo kısmı olup filizlenme için gerekli tüm enerji ve besin değerlerini bünyesinde barındırır. Rüşeym yağı çok zor elde edilen değerli bir yağdır. Doğal enerji kaynağı olarak da adlandırılan rüşeym yağı, esansiyel yağ asitlerini içermektedir. Yapısında A ve D vitaminlerini doğal olarak bulundurmasının yanı sıra E vitamini oranı da oldukça yüksektir. Bu sayede yaşlanma etkilerini geciktirmeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Antioksidan özelliği olduğu da bilinen rüşeym yağının saç dökülmesini önleme ve cilt sağlığına destek olma gibi faydaları da vardır.

Nasıl Kullanacaksınız?

Zade Vital® Combo Derma’nın kullanımı da son derece kolay. Combo Derma’nın içerisinde bulunan dört farklı üründen günde 1’er kapsül kullanılabiliyor.