Zabıtadan gece operasyonu

Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, düzenlediği gece operasyonuyla kaçak olarak üretim ve satış yapan seyyar satıcıların ürünlerine ve tezgahlarına el koydu.

Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve emniyet görevlilerinin de katıldığı gece operasyonuyla, kaçak olarak üretim ve satış yapan seyyar satıcıların ürünlerine ve tezgahlarına el koydu. Çankaya'nın İncesu, Dikmen, Cemal Gürsel ve Ziya Gökalp Caddeleri ile Doğukent Bulvarı ve Şili Meydanı gibi çeşitli bölgelerinde düzenlenen operasyonda, sağlıksız koşullarda kokoreç, köfte, ciğer satarak Ankaralıların sağlığını tehlikeye atan seyyar satıcıların araçları da gerekli yasal işlemleri yapmak üzere parka çekildi. Çalışma yapılan bölgelerden toplanan tezgahlar ve gıda ürünleri de imha edildi.

Ruhsatsız, denetimsiz üretimlerle halk sağlığını hiçe sayan satıcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade eden ekipler, böylece cadde ve sokakların işgal edilmesine ve çevre kirliliğine karşı da mücadele ettiklerini belirtti.