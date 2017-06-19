Zabıtadan bayram denetimleri

Bitlis Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi şehir merkezinde denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri, şehir merkezinde bulunan unlu ve şekerli gıda üretim yerlerine yönelik denetimleriyle vatandaşların huzurlu bir bayram alışverişi yapmasını sağlıyor. Tatlı tüketiminin arttığı bayramlarda yapılan denetimlerin halk sağlığı açısından son derece önemli olduğunu ifade eden zabıta ekipleri, gittikleri üretim yerlerini en ince noktasına kadar denetliyor.

Satışa sunulan ürünlerin tazeliğinden, üretim şartlarının sağlıklı ve hijyenik olmasına kadar birçok konuya dikkat eden ekipler, eksikliği bulunan esnafı uyarıyor. Yapılan bütün denetimlerin amacının vatandaşın sağlığını korumak olduğunu dile getiren Bitlis Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar; "Zabıta ekiplerinin bayram denetimleri, vatandaşlarımızın daha güvenli, daha sağlıklı bayram alışverişi yapmaları açısından önemsiyoruz. Yapılan rutin denetimlerin dışında, özel zamanlarda yapılan ani denetimlerle birlikte vatandaşın güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlıyoruz" dedi.

Bitlis'te bulunan esnafın artık çok daha bilinçli bir şekilde üretim yapmaya başladığını dile getiren zabıta ekipleri, küçük eksiklikler konusunda esnafı uyararak eksiklerini bir an önce tamamlamasını sağlıyor.