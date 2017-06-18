Yüzme bilmeyen genci balık sevdası ölüme götürdü

Antalya'da balık tutmak isterken dengesini kaybedip sulama gölete düşen yüzme bilmeyen bir genç boğuldu.

Olay Korkuteli ilçesine bağlı Yelten Sulama Göleti'nde 17.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Ali Tekeli isimli genç, gölette balık tutmaya geldi. Gölet kenarında dengesini kaybeden Tekeli, bir anda kendini gölet içerisinde buldu. Yüzme bilmediği öğrenilen genç çocuk gölette boğularak can verdi.

Olayın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Göletin yaklaşık 10 metre ilerisinde boğulduğu düşünülen genç için Antalya'dan gelen özel dalgıç ekibi arama çalışması başlattı. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Ali Tekel, dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılırken gencin ailesi sinir krizleri geçirdi. Genç çocuğunun cenazesi otopsi yapılmak üzere Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.