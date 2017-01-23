Yusuf Yazıcı, Mehmet Ekici’yi aratmıyor

Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'yi aratmıyor. Bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen oyuncu, forma giydiği maçlarda Trabzonspor'a önemli katkı sağladı.

Trabzonspor altyapısından yetişen ve dünya şampiyonu olan Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi'nin formasını giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Sadi Tekelioğlu tarafından A Takım kadrosuna dahil edilmişti. Ligin ilk yarısında forma giyemeyen genç yetenek, Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalmasının ardından daha çok forma şansı bulmaya başladı.

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçta forma giyen Yazıcı, 555 dakika forma giyerken, 3 gol ve 6 asist yaptı. Genç oyuncu, ligin ikinci yarasında forma giydiği Bursaspor maçında 1 gol 1 asist, Kasımpaşa maçında ise 1 asist yaparak takımın ikinci yarıda deplasmanda kazandığı 6 puana katkı sağladı.

Mehmet Ekici'yi aratmadı

Trabzonspor'un genç yeteneği Yusuf Yazıcı, hakkında çıkan transfer haberleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'yi aratmadı. Bordo-mavililerin Antalya'da gerçekleştirdiği kamp sonrası kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici takımda ayrı olarak çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Ersun Yanal, Ekici'nin ve Bero'nun yokluğunda forma şansı verdiği Yusuf Yazıcı'nın performansından oldukça memnun kaldı.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin bu sezon ligde 3 golü bulunuyor.

Yanal'dan, Yusuf Yazıcı'ya övgü

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, hem oyuncu kazanmak, hem sonuç almak hem de yarışmanın zor bir süreç olduğunu belirterek, "Takımımızda genç, iyi oyuncular var. Genç oyuncularımızı kazanmaya herkesten çok ben istiyorum. Gerçekten Yusuf'un ortaya koyduğu performansı hepimiz alkışlamalıyız "ifadelerini kullandı.