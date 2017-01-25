Yunusemre’de 1 milyon fidan toprakla buluşuyor

Yunusemre Belediyesi, ilçede ağaç dikim seferberliği başlattı. Yunusemre Belediyesi'nin hayata geçireceği "1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında 2023 yılına kadar ilçede tüm mahallelerde 1 milyon ağaç fidanı dikimi gerçekleştirilecek.

Yunusemre Belediyesi, yeşil bir şehir için ilçede ağaç seferberliği başlattı. İlçenin tüm mahallelerinde "1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında ağaç fidanı dikimi gerçekleştirilecek. Proje kapsamında ilk olarak Güzelyurt Mahallesinde 50 bin ağaç ve çalı grubu toprakla buluşturuluyor. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt Mahallesine 50 bin ağaç fidanını kazandırmak için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor" projesinin başladığını kaydetti. Başkan Çerçi, Yunusemre Belediyesi'nin yeşile ve ağaca büyük önem verdiğini belirterek; "Söz verdiğimiz 1 milyon ağaç projemiz başladı. Bir milyon fidan birkaç sene içerisinde Yunusemre'de toprak ile buluşacak. 1 milyon ağacın 300 binini proje kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığımızdan ücretsiz olarak temin edeceğiz. Bununla ilgili de görüşmelerimiz tamamlandı. Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu, Bakan Yardımcımız Harun Tüfekçi, Genel Müdür İsmail Bey, hepsi büyük özveri ile destek oldular. Projemizi benimsediler. Onlara da teşekkür ediyorum. Yunusemre'yi yemyeşil, örnek bir kente dönüştürmeye gayret gösteriyoruz. Her sene Kırsal Kalkınma projesi kapsamında kırsal mahallelerimizde dağıttığımız zeytin, ceviz, badem gibi fidanlar da bu projenin kapsamı içerisindedir. "1 Milyon Ağaç" Projemiz başladı ve hızla devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Güzelyurt Mahallesi yemyeşil oluyor

Güzelyurt Mahallesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 50 bin ağacı Güzelyurt Mahallesine kazandıracaklarını kaydetti. Başkan Çerçi, "Şu anda Güzelyurt Mahallemizdeyiz. Bu bölgemizde yaklaşık 50 bin ağaç ve çalı grubumuzu toprak ile buluşturacağız. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki bahar aylarında eğitim camiamız ve gençlerimiz ile de ağaç dikme kampanyamızı başlatacağız" şeklinde konuştu.

Park ve Bahçeler Müdürü Fuat Balcı da 2017 için ağaçlandırma çalışmalarını başlattıklarını vurgulayarak, "Güzelyurt çevresinde yaklaşık 10 bin civarında büyük ağaç, 40 bin civarında da çalı grubunu dikeceğiz. Kullandığımız ağaç türleri himalaya sediri, ıhlamur, iğde, defne, zakkum, çınar gibi süs bitkileridir. İlçenin tüm noktalarında ağaçlandırma çalışmaları yapacağız" dedi.

Güzelyurt Mahalle sakinleri adına açıklamada bulunan AK Parti Yunusemre İlçe Yöneticisi Altan Savaşır ise "Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye ve ekibine Güzelyurt Mahallesinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.