Yunusemre judo’da başarısını sürdürüyor

Yunusemre Belediyespor Judo Takımı Sporcuları, Kütahya'da gerçekleştirilen Analig Judo Grup Müsabakalarında başarılı dereceler elde etti.

Yunusemre Belediyespor, sporun birçok dalında önemli dereceler elde ediyor. Judo branşında da iddialı olan Yunusemre Belediyespor sporcuları Kütahya'da yapılan şampiyonada başarılı sonuçlar kazandı. Şampiyonada Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcularından; erkeklerde 46 kilogramda Mustafa Efe Barak ve +66 kilogramda Buğra Pak birinci, 34 kilogramda Alp Çalışkan beşinci, bayanlarda ise 28 kilogramda Sura Nil Karasu, 48 kilogramda Sezin Recepce ve 36 kilogramda Kardelen Öztürk birinci, 44 kilogramda Remziye Yılmaz beşincilik elde etti. Yunusemre Belediyespor, 10 ilin katıldığı şampiyonada hem kızlarda hem de erkeklerde en çok madalya kazanan kulüplerden biri oldu.