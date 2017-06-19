Yunus Emre Ülkü Ocağı açıldı

Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi. Gerçekleştiren program sonrası, Yunus Emre Ülkü Ocağı açılışı gerçekleştirildi.

Güllük Mahallesi Tarlayüzü Sokakta düzenlenen iftar programında, yaklaşık 3 bin kişi bir araya gelerek sokak üzerinde kurulan çadırlarda oruçlarını açtı. İftar programına ve Yunus Emre Ülkü Ocağı'nın açılışını gerçekleştirmek üzere katılan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Ramazan ayının Türk milletine, İslam coğrafyasına, Türk dünyasına huzur, mutluluk ve güzel günler getirmesini Cenabı Allah'tan temenni ettiğini ifade etti.

"Türkiye genelinde yaklaşık 30 tır gıda malzemesi topladık"

Başkan Kılavuz, ülkü ocakları yardım kampanyalarının son sürat devam ettiğini belirterek, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatıyla 3 haftalık bir zaman zarfında Türkiye genelinde yaklaşık 30 tır gıda malzemesi topladık ve toplamış olduğumuz gıda malzemeleri bildiğiniz gibi 6 yıldır devam eden Suriye'deki savaş neticesinde, mağdur olmuş, çaresizlik içerisinde kıvranan soydaşlarımıza ulaştırmanın mutluluğunu ve sevincini yaşamaktayız. Biliyorsunuz yüz binlerce insan hayatını kaybetti, katledildi ve son dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin inisiyatifi ile kararıyla, Fırat Kalkanı operasyonundaki temizlenen bölgede yaşayan soydaşlarımız var. Dolayısıyla yardım malzemesini, bölgedeki ihtiyaç sahibi soydaşlarımıza ulaştırmış durumdayız. Sınır hattında Urfa, Kilis, Hatay'da bulunan soydaşlarımıza da bu yardımlarımızı ulaştırdık. Yine dün Ankara'da 3 bin 500 gıda paketini soydaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu ayı hepimiz biliyoruz ki, bir yardımlaşma, dayanışma, kaynaşmayı ayı olarak kabul etmiş durumdayız. Dolayısıyla bütün insanlarımıza elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bu mübarek Ramazan ayının bize göstermiş olduğu yol itibari ile çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz" şeklinde konuştu.

"Ülkü ocakları, Türk gençliğini çok yönlü yetiştirmenin gayreti içerisinde olan bir kuruluştur"

Ayrıca Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, kurum sorumluluklarının da devam ettirildiğini söyleyerek, "Diğer taraftan çalışmalarımızı kurumumuzun kendisine düşen sorumlulukları itibari ile devam ettiriyoruz. Bugün burada çok şükür ki bir ocağımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Yunus Emre Ülkü Ocaklarının açılışı bölge adına büyük bir fırsattır, büyük bir güzelliktir. Ülkü ocakları, Türk gençliğini çok yönlü bir şekilde, şuurlu bir şekilde yetiştirmenin gayreti içerisinde olan bir kuruluştur" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalar sonrası Mehter Takımı eşliğinde marşlar söylendi. Ardından dua edilerek, Yunus Emre Ülkü Ocağı açılışı gerçekleştirildi.