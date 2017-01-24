Yozgat’ta trafik kazası 1 yaralı

Yozgat'ta E-88 Karayolunda gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Yozgat'ta aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan aracın, E-88 Karayolu üzerinde bulunan yön levhaları direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 23.00 sıralarında Yozgat E-88 Karayolunda bulunan alt geçiş çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 66 AK 548 plakalı aracıyla seyir halinde olan Ahmet Kalkan, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince yön levhalarına ve kaldırımda bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak yaya kaldırımına çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan araç sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ekipler tarafından takla atan araç olay yerinden kaldırırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.