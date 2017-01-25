Yozgat’ta FETÖ/PDY operasyonu

Yozgat'ın Yerköy İlçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında 1 emniyet müdürünün de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Yozgat İlçe Emniyet Müdürlüğünce, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu öne sürülen ve daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alınan 1 emniyet müdürü, 4 öğretmen, 1 hemşire, 1 polis memuru ve öğrenci yurdunda çalışan 1 kişi ve 1 ev hanımı olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.