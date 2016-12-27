Yolda kalan öğretmenlere zor anlar yaşattı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, tipi nedeniyle araçlarında karda mahsur kalan öğretmenler zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde başlayan ve ilçe genelinde etkisini gösteren kar yağışı neticesinde sabah saatlerinde görev yaptıkları okula gitmek için yola çıkan öğretmenleri taşıyan minibüs, tipi nedeniyle ilerleyemeyince kara saplandı. Bir süre minibüs'te mahsur kalan öğretmenler daha sonra kendi imkanlarıyla aracı saplandığı yerden kurtararak okularına ulaştılar.