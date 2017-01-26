Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanlığında

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Abidin Ünal'ı ziyaret etti.

Ankara'daki temaslarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Abidin Ünal'ı da ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Orgeneral Ünal, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Yılmaz'a askeri uçak maketi hediye etti.