Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanlığında
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Abidin Ünal'ı ziyaret etti.
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Abidin Ünal'ı ziyaret etti.
Ankara'daki temaslarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Abidin Ünal'ı da ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Orgeneral Ünal, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Yılmaz'a askeri uçak maketi hediye etti.
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