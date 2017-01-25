Yıldırımlı çocukların tiyatro keyfi sürüyor

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocuk Tiyatroları Festivali" büyük coşkuyla sürüyor.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde 28 Ocak tarihine dek sürecek ücretsiz gösterilerden Ezop Masalları oyunu ve Kurnaz Vezir miniklerle buluştu. İnteraktif olarak gerçekleştirilen Ezop masallarından uyarlanan Cimri Adam isimli oyuna Yıldırımlı minikler ilgi gösterdi. Cimri bir adamın insanlarla olan münasebetlerinin komik bir dille anlatıldığı oyunda iyilik, yardımseverlik ve arkadaşlık duygularının önemi vurgulanıyor. Günün ikinci oyununda ise Kurnaz Vezir adlı oyun sahnelendi. Ülkenin tahtına göz diken Kurnaz Vezir'in maksadına ulaşmak için kraliçe ve çocuklarına karşı hileleri kahkahaya boğdu.