Yıldırımlı çocuklara sanat eğitimi

Yıldırım Belediyesi ile Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ilçede eğitim gören gençlere yönelik geniş kapsamlı kültür sanat faaliyeti olan Yıldırım Düşünce ve Sanat Akademisi protokolü imzalandı.

Yıldırım Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilecek "Yıldırım Düşünce ve Sanat Akademi" projesi ile ilçede yaşayan genç nüfus, kültür-sanat etkinlikleri ile donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlaması hedefleniyor. İlçeye değer katan çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Yıldırım Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak gerçekleştirilecek proje kapsamında çocuk ve gençlere yönelik oluşturulacak atölyelerde edebiyat, düşünce, müzik ve kukla eğitimi verilecek. Ayrıca sinema eğitiminin de verileceği projede, gençler konusunda usta eğitmenlerle bir araya gelerek senaryo, kurgu, yapımcılık ve yönetmenlik eğitimleri alma imkânı bulacaklar.

Çocuklara sanat atölyeleri

İlçede eğitim gören gençlere ve velilere yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı kültür sanat projesinin protokol imza töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım Düşünce ve Sanat Akademisi'nin Yıldırım'da yaşayan 7'den 70'e herkesi kapsadığını söyledi. Proje kapsamında çocukların ve gençlerin sanat dallarında eğitim göreceğini belirten Başkan Edebali, "Oluşturacağımız edebiyat, düşünce, müzik ve kukla atölyelerinde gençlerimize yönelik eğitimler vereceğiz, yarınlara hazırlayacağız. Ayrıca ebeveynlerimizin çocuklarıyla daha verimli iletişim kurmaları konusunda seminerler düzenleyerek derinleşen kuşak farklarını azaltacağız. Münazara yarışmaları ile çocuklarımıza kendini daha iyi ifade etme gibi sözlü ifadelerin başarılı kullanılması sağlanacak" diye konuştu.

Manevi değerlere sahip çıkılıyor

Yıldırım genelinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin aynı zamanda genç kuşaklar ile önceki kuşakların bilgi ve birikim açısından birbirinden faydalanmasının önemine de vurgu yapan Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Bugün, yarına dünle beslenerek yol alır. Sürdürülebilir medeniyetimizi doğru tasarlayabilmemiz için birbirimizi anlamamız lazım. Batılı ülkeler ekonomik olarak çok iyi noktalarda; ancak bu ülkelerin sokakları mutsuz ve umutsuz gençlerle dolu. Bunun en önemli sebebi de manevi değerlerinin zayıf olmasıdır. Dolayısıyla biz tam anlamıyla güçlü bir ülke olmak istiyorsak ekonomik gücümüzün yanında manevi değerlerimize üst noktalara taşımak zorundayız" şeklinde konuştu. Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ise projenin ortak paydaşlarından oldukları için mutlu olduğunu belirterek, "Hedefimiz Yıldırım'daki her çocuğun eğitim hayatlarının yanı sıra kültür sanat etkinlikleriyle bir arada olması. Bunun için bizimle ortak çalışmayla imkânlarını seferber eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.