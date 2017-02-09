Yıldırım’dan şehitlere vefa

Yıldırım Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazi Masası personeli, şehit ailelerini ev ve iş yerlerinde ziyaret ederek, sıkıntılarını dinliyor.

Özel faaliyetlerle şehit aileleri ve gaziler bir araya getirilirken, 2016 yılında 28 şehit yakını ve 142 gazi ziyaret edildi. Öte yandan belediyedeki bürokratik işlemlerde öncelik hakkı bulunan şehit yakını ve gazilerden 110 aile ile yakından ilgilenilerek, işlemleri en kısa zamanda gerçekleştirildi. Şehit polis Mehmet Kara'nın adı da Karamazak Mahallesi'ndeki parka verilirken, ramazan ayında Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, şehit yakınları ve gaziler ile iftar sofrasında buluştu. Şehit yakınları ve gazilere desteğini sürdüren Yıldırım Belediyesi, 200 gazi ve şehit yakınını şehitler diyarı Çanakkale'ye götürerek ecdadıyla buluşturdu. Aralık ayında şehitler için mevlid-i şerif okutuldu.

Şehitlerin yakınları ile gazilerin kendilerine bu vatanın emaneti olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için gözünü kırpmadan canını veren evlatlarımıza çok şey borçluyuz. Onlar bizler için hayatlarından olurken, geride bıraktıkları yakınlarını da kendi ailemizden farklı görmüyoruz. Yıldırım Belediyesi'nde bürokratik işlemleri olan şehit yakınları ve gazilere öncelik tanınıyor. Bizler sadece kendi insanlarımız için değil, Kore'den Bosna'ya, Afganistan'dan Somali'ye dünyanın her yerinde zalimlere karşı mazlumların yanında olan ve bu uğurda canını vermekten çekinmeyen bir milletin evlatlarıyız. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin dertleriyle dertlenmek, mutluluklarını paylaşmak bizim boynumuzun borcu" diye konuştu.